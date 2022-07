MAE susține că turiștii români care fuseseră dați dispăruți după avalanșa din Alpi sunt în viață

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni, 4 iulie, că printre victimele avalanșei din Alpi nu se numără și români, în ciuda faptului că anterior s-a vehiculat că doi români și-ar fi pierdut viața după prăbuşirea gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi

”În continuarea precizărilor de presă transmise astăzi cu privire la incidentul produs la data de 3 iulie 2022, la ghețarul Marmolada, soldat, conform informațiilor de până în prezent, cu decesul a 6 persoane, rănirea altor 9, precum și cu dispariția mai multor persoane, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face următoarele precizări:

Familia din România care a semnalat Departamentului Consular din Centrala MAE dispariția a 3 cetățeni români a informat MAE, în urmă cu puțin timp, cu privire la faptul că a fost contactată de către membrii de familie declarați dispăruți, context în care a precizat că persoanele în cauză se află în afara oricărui pericol. Turiștii români ar fi fost cazați în această perioadă într-o locație fără acces la mijloace de comunicație (rețea de telefonie mobilă și conexiune la internet). MAE precizează că nu mai sunt, în prezent, alte solicitări sau semnalări privind dispariția altor cetățeni români”, se arată în comunicatul MAE.

Salvamont România a confirmat de asemenea că nu există români printr victime.

”In urma informatiilor aparute in presa privind o posibila existenta a unor persoane de cetatenie romana printre victimele incidentului produs pe ghetarul Marmolada si a solicitarilor primite de Salvamont Romania pentru obtinerea de informatii, in baza relatiilor de parteneriat pe care o avem cu Corpul National de Salvare Alpina din Italia si cu Corpul de Salvare Alpina Veneto, direct implicat in operatiunile de cautare salvare, am solicitat informatii privind acest aspect.

Raspunsul primit confirma ca, in acest moment, la comandamentul de coordonare al interventiei, nu exista nici o persoana de cetatenie romana inregistrata printre cei decedati sau accidentati, nu exista nici o informatie ca vreo persoana de cetatenie romana se afla disparuta si nu exista nici un autovehicul inmatriculat in Romania in parcarea din pasul de unde se incepe ascensiunea pe ghetar”, a scris Salvamont pe Facebook.

Potrivit unor informații preliminare, ar fi vorba despre 11 persoane decedate și 20 de persoane rănite. Trupurile victimelor au fost duse la un patinoar din zonă și se încearcă identificarea lor.

Operaţiunile de căutare a eventualilor supravieţuitori au fost reluate luni dimineață. Premierul Italiei Mario Draghi s-a deplasat la locul incidentului.

Temperaturile au fost ridicate în zonă, în ultimele zile fiind în jur de 10 grade Celsius. Vremea caldă a accelerat topirea gheții și a provocat o fisură care a declanșat avalanșa.

