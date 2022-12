Descoperire arheologică impresionantă pe lotul Ploiești-Buzău al autostrăzii A7. Peste o sută de piese din aur sau placate cu aur au fost găsite, într-un mormânt princiar de secol IV-Vd.H., în timpul investigațiilor arheologice care se realizează pe șantierul unde se construiește în prezent autostrada care va lega Muntenia de Moldova.

Situl arheologic nu va afecta lucrările la proiectul de infrastructură, au anunțat reprezentanții Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” din București.

”Pe lotul 1 al proiectului menționat, pe aproximativ 14 kilometri din cei 21 de kilometri, s-a putut realiza diagnosticul arheologic intruziv la faza studiului de fezabilitate și au fost identificate patru situri arheologice. Ulterior, prin finalizarea diagnosticului arheologic intruziv, în faza de execuție, au mai fost repertoriate alte patru situri. Cercetarea arheologică preventivă a unuia dintre siturile identificate a livrat o descoperire de excepție, respectiv un mormânt princiar – al unui războinic – datat, pe baza inventarului, în epoca migrațiilor. Mormântul suprinde prin inventarul variat și bogat, de la arme minuțios realizate și decorate până la piese de podoabă din aur atât pentru defunct, cât și pentru calul cu care acesta a fost înmormântat”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Cercetarea arheologică este realizată de specialiști din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București care s-au străduit, în condiții extrem de dificile din punct de vedere al stării vremii, să preleveze toate informațiile pe care le livrează acest tip de descoperire.

”Au fost descoperite mai bine de o sută de obiecte de aur sau placate cu aur. Este vorba despre un mormânt de călăreț. Printre altele avea și o sabie aurită și un pumnal decorat tot cu aur pe defensă. S-a descoperit și tolba cu săgeți și întăritoarele de arcuri din os. Pe față avea aplicat ceea ce ar putea fi o mască de aur, ce s-a păstrat din ea. Cercetarea s-a desfășurat în niște condiții foarte grele mai ales pentru că a fost o perioadă ploioasă dar din momentul în care s-a descoperit prima piesă din aur ne-am dat seama că nu putem să lăsăm obiectele in situ pe perioada nopții așa că am luat hotărârea cu echipa să terminăm cercetarea în aceeași zi. Am săpat până târziu în noapte, la lumina lămpașelor, ca să putem să le ridicăm în aceeași zi”, a explicat Silviu ene, responsabil științific Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București.

Reprezentanții institutului apreciază că este vorba despre o descoperire unicat până în momentul de față.

”În mod normal trebuia oprită cercetarea în zona respectivă, asigurată paza permanentă, trebuia o cosntrucție ușoară, de suprafață, drenarea apei, crearea unui climat optim unei cercetări care ar fi trebuit să dureze, după estimările noastre, undeva la două, trei săptămâni. În ziua descoperirii am cântărit foarte bine toate posibilităție pe care le aveam la dispoziție și care este calea cea mai bună pentru a săpa cât mai bine acel mormânt, dar și pentru a proteja și a salva acest inventar de excepție. Decizia a fost să săpăm atunci pe loc pentru că nu se putea asigura pază pentru acest sit. Este o descoperire de excepție, se întâmplă rar, astfel de morminte le poți număra pe degetele de la o mână în această zonă”, a subliniat Radu Băjenaru, director adjunct al Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” București.

Această descoperire nu va afecta în nicun fel timpul alocat construcției autostrăzii, a explicat Băjenaru.

”Nu trebuie să existe temere că genul acesta de descoperiri va influența negativ bunul mers al construcției. Astfel de descoperiri sunt utlie oricărui proiect de genul acesta pentru că ”îl pigmentează frumos”. Ar trebui să ne bucurăm foarte tare și să nu ne speriem că nu vom circula în anul 2026 pe autostrada A7 Ploiești-Buzău, oricum nu din cauza acestui mormânt”, a concluzionat Radu Băjenarul.

Lucrărilie la autostrada au început în toamna acestui an, o asociere de firme din Turcia va construi pentru circa 1 miliard de lei cei 14 kilometri de la Pietroasele la Buzău, parte din tronsonul Ploiești - Buzău a autostrăzii A7.

Durata de execuție a contractului este de 20 de luni, de la momentul începerii efective a lucrărilor. Lungimea acestui tronson de autostradă este de 13,9 km, si include construcția a 8 poduri și a unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 1260 m. Autostrada „Moldovei” A7 are aproape 440 km de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la Siret, la granița cu Ucraina.