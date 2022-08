Cine este omul care întreține impecabil WC-urile de pe Autostrada Soarelui. "La domnul Buruiană, numai flori în toaletă" VIDEO

Mulți români aflați pe Autostrada Soarelui au descoperit în drum spre București la kilometrul 167 o toaletă foarte curată.

Neobisnuit este că înăuntru, la fiecare oglindă sunt puse flori, iar în fața clădirii este o grădine cu plante bine îngrijite.

Puțini știu, însă, meritul cui este felul în care este amenajată zona.

Mihai Morar l-a întâlnit pe omul care are grijă de 8 ani de acel loc și a postat o filmare pe pagina sa de pe Facebook.

"ROMÂNIA MERITĂ SĂ-L CUNOASCĂ PE NEA BURUIANĂ….cel care are grijă de florile din toaleta de pe Autostrada Soarelui.

De la Mare spre Bucuresti, dacă intrați la spațiul de servicii de la km 167, veți descoperi că toaletele de aici sunt mai curate decât în benzinării. Și au flori în vază, la fiecare oglindă. Și la fete, și la băieți.

De toate astea are grijă Nea Buruiană. Care îngrijește și o mică grădină cu flori. O zărești cum ieși de la baie, pe dreapta.

Cum ziceam…dacă am transforma fiecare “budă” din țara asta în toaletă…cu flori… păi, n-am face noi România curată..?!? Nea Buruiană a început deja. De 8 ani", a scris Mihai Morar pe Facebook.

Nea Buruiană, "aplaudat" în comentarii

"Felicitări! Superb! Asemenea oameni trebuie promovați."

"Omul sfințește locul! Felicitări! Nu sunt costuri mari, dar când faci totul cu dăruire, așa arată rezultatul."

"Oameni simpli care trebuie arătați lumii, ei fac treabă așa cum au fost învățați! Cu conștiință și responsabilitate!

Respect, Nea Buruiană! Floarea de la km.167, cea cu care am putea începe Primăvara României."

"Am trecut și eu pe acolo și chiar este curat și îngrijit!"

"De mulți ani acest domn face cinste locului. Cu o mică floare, face ca locul, foarte curat, să fie perceput diferit față de toaletele în care ajungem."

"Sunt ani de când acest om își face datoria cu atâta grijă. În anii trecuți, afară avea cultivate legume și flori!"

"Și noi l-am întâlnit și i-am lăudat munca. În parcare și în toalete este curat și plin de flori. Are și grădinuță cu roșii acolo."

"Am fost si am rămas suprinsă de curățenia băilor (vechi de altfel)! Am simtit că nu pot pleca de acolo fără să îl răsplătim cum am considerat, deși nu impune nimeni nimic!"