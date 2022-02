Nereguli grave semnalate la licitația pentru autostrada Sibiu-Piteşti: ”Bătaie de joc şi contradicţii”. Se cere suspendarea procedurii

Licitația pentru A1 Sibiu-Piteşti Secţiunea 3 fost contestată, a anunțat joi, 3 februarie, asociația Pro Infrastructura. Semnatarii reclamă documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de CNAIR, studiile incomplete şi clarificările ”în bătaie de joc”.

”WeBuild (Astaldi), contestaţie foarte dură pe A1 Sibiu-Piteşti Secţiunea 3. Asocierea WeBuild-Tancrad a depus la CNSC o contestaţie de 141 de pagini prin care critică vehement documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de CNAIR şi cere suspendarea licitaţiei şi măsuri de remediere. Practic, ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada Sibiu-Piteşti mai devreme de 10 ani”, a transmis, joi seară, Asociaţia Pro Infrastructură.

Ads

Reprezentanţii acesteia anunţă că semnatarii contestaţiei reclamă ”profesionalismul” comisiei de evaluare ”care dă răspunsuri la cererile de clarificări în bătaie de joc, pline de truisme şi contradicţii care mai mult creează confuzie în loc să lămurească problema”.

”Sau faptul că ”documentaţia” oferită de CNAIR are un foraj cu coordonatele unui lac aflat la 30 km distanţă faţă de traseu. Ori că un studiu geotehnic are doar... coperta! Sau că la Tunelul Poiana, lung de 1,7 km, studiul de fezabilitate din 2008 are doar două foraje, în capete, la o adâncime de 18 metri când autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar normativul cere 9 foraje, minim. Ne-ar trebui câteva pagini doar să spicuim cele mai aberante răspunsuri date de CNAIR şi cele mai grave abateri de la normative şi lipsuri ale studiilor de teren pe care antreprenorii sunt nevoiţi să îşi fundamenteze o ofertă solidă care să fie şi pusă în operă, în realitate, nu doar pe hârtie”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei.

Ads

Aceştia consideră că, pentru a contracara aceste lacune, ”constructorii serioşi ridică preţurile ca să îşi acopere riscurile pe care CNAIR le transferă către ei sau pur şi simplu renunţă”.

”Cine câştigă contractul, într-un final, îşi asumă aceste riscuri şi de multe ori apar situaţii neprevăzute în teren care blochează execuţia sau chiar duc la reziliere şi amână inaugurarea cu ani întregi, adunând costuri suplimentare şi celebrele claim-uri (revendicări) de sute de milioane de euro”, au mai transmis reprezentanţii Asociaţiei.