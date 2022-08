Când va fi gata Autostrada de Centură a Bucureștiului. Primul care se va deschide circulației va fi Lotul 2, între DN5 și DN6

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a prezentat luni, 15 august, stadiul lucrărilor la Autostrada de Centură din jurul Capitalei.

Autostrada A0 va avea o lungime totală de 101 km.

„Lotul 2 (între DN5 și DN6), care e în stadiul cel mai avansat, are termen în aprilie anul viitor. Cu siguranță îl vom finaliza. Exista o promisiune a constructorului că l-ar putea da în trafic în această iarnă, în luna decembrie - o porțiune. Din ceea ce știu eu din șantier este foarte greu de crezut că ar putea să deschidă (n,r. atât de repede). Încă nu și-a retras cuvântul constructorul - însă eu merg pe șantier destul de des și văd dacă lucrările se apropie de final sau nu și e un termen prea optimist lunea decembrie. Însă cu siguranță poate fi gata în aprilie sau mai anul viitor.

Lotul 1 îl vom da în trafic până în toamna anului viitor – lucrările sunt în graficul contractat.

Singurul lot la care se lucrează și la care avem ceva probleme este Lotul 3 din sud, acolo constructorul grec are o mobilizare care, chiar dacă a crescut în ultimele luni, încă nu a ajuns la capacitatea pe care și-a asumat-o. A primit deja un certificat negativ – sper să nu ajungă la penalități suplimentare – l-am penalizat deja la partea de proiectare. Urmărim lucrările și sperăm să intre într-un grafic care să permită darea în folosință a lotului ori în decembrie anul viitor, ori în primăvara anului 2024 ca să avem tot inelul de sud închis.

Estimez că în 2025 am putea să dăm în trafic primul lot din A0 Nord. Zilele trecute am atribuit licitația pentru un tronson (n.r. este vorba despre contractul pentru „Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000”). Pentru Lotul 2 am emis autorizația de construire acum 2 săptămâni, iar constructorul va intra în teren din 16 august. Lotul 3 este încă în reevaluare în urma deciziei instanței, care dispune reevaluarea ofertelor rămase în cursă. La Lotul 4 s-a aprobat proiectul tehnic, mai avem pe mediu de primit ultimele avize ca să putem intra în șantier, probabil în luna octombrie anul acesta”, a declarat Ionel Scrioșteanu în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.