Primele declarații ale șoferului autocarului din Grecia: ”Dacă bara din metal nu era așa grea, nu ne-ar fi rănit/ Am auzit strigăte și plânsete peste tot”

Șoferul autocarului care a fost strivit de limitatorul de înălțime din Pasajul Unirii a făcut primele declarații în urma accidentului în care un om și-a pierdut viața.

Acesta consideră că, dacă bara din metal nu era atât de grea, nu ar fi existat răniți în urma impactului. De asemenea, admite că a luat o decizie greșită când s-a îndreptat către tunel, însă susține că nu existau semne de interzis.

”Din păcate am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că era interzis. A fost ghinion. După impact nu credeam că va ieși cineva în viață. Am auzit strigăte și plânsete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva.

Dacă bara de metal nu era așa de grea nu ne-ar fi ranit, am fi in viață și ne plimbam prin București.Sunt gata să apar în Justiție, ori de câte ori mă solicită”, a spus șoferul prin avocatul său, pentru OPEN.gr, conform Buletin de București.

Pe 23 decembrie, un autocar cu turiști greci a agățat limitatorul de înălțime aflat la intrarea în în Pasajul Unirii. Elementul metalic a strivit planșeul autocarului, rănind aproape jumătate dintre pasageri.