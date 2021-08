Când a renunțat România la „combustibilul morții” si unde găsesti cel mai bun carburant. Ce spuns șoferii

Ultimele stocuri de benzină cu plumb (acel „Ucigaș în serie”, cum era numit în străinătate, pe vremuri) și-au dat ultima suflare la nivel mondial. Acestea au fost epuizate în Algeria, a anunțat, într-un comunicat de presa, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Momentul glorios a venit, din păcate, după 97 de ani de la primele avertizări cu privire la efectele devastatoare ale benzinei cu plumb asupra organismelor vii.

Primul semnal de alertă a fost tras în 1924, în New Jersey (SUA). Cu toate acestea, până în anii 1970 aproape toată benzina vândută la nivel mondial conţinea plumb, potrivit BBC. Dacă Japonia renunța la combustibilul cu plumb în 1980, România a făcut acest pas abia după 24 de ani, adică în 2004.

Algeria, ultima țară din lume unde s-a folosit benzina cu plumb, în 2021

Ultimele țări care au renunțat au fost, în 2016, Coreea de Nord, Birmania iar, în cele din urmă, Irakul şi Yemenul, la final, Algeria, în 2021.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare estimează că eliminarea benzinei cu plumb va permite evitarea a peste 1,2 milioane de decese premature, creşterea cu câteva puncte a coeficientului de inteligenţă la copii, realizarea unor economii de 2.440 miliarde de dolari la nivel mondial şi reducerea ratei criminalităţii.

Toate aceste detalii par irelevante, în zilele noastre, când țările dezvoltate se pregătesc să treacă exclusiv pe incărcare electrică. Acest lucru se va întâmpla în Uniunea Europeană poate în mai puțin de 15 ani. „Cu toate acestea, România mai are de parcurs un drum destul de lung și anevoios, motiv pentru care calitatea carburantului este incă de interes major pentru șoferii din România”, explică pentru Ziare.com, specialiști în domeniul auto.

În urma unor sondaje scurte și câtorva sute de comentarii citite pe paginile de Facebook și pe canalul de Youtube cu privire la calitatea carburantului din România, aflăm că cei mai multi șoferi alternează carburantul standard cu cel premium. „Ține destul de mult și de tipul motorului, diferențe există de la companie la companie. Eu alternez. Dar prefer Petromul. Plus de asta, nu pot compara calitatea carburantului din Europa de Vest cu cel din Europa de Est. Avem un carburant slab, în general, daca este să fac o comparație”, a povestit, pentru Ziare.com, Gabriel din Bucuresti, conducător auto de Peugeot de 20 de ani.

Care sunt părerile șoferilor cu privire la calitatea carburantului

„Dacă carburantul nu este de calitate, motorul mașinii suferă la unele modele și se poate colecta pilitură, care poate ajunge în injectoare. Astfel va trebui schimbată țoață instalația, toate injectoarele, ceea ce înseamnă o cheltuiala de mii de euro, în 2021”.

„Un compromis bun este Petromul, OMV-ul, la nevoie Rompetrol”.

„Am încercat Rompetrol, Petrom, Omv și Mol, la un motor diesel. Singurul lucru, dar poate doar mi s-a părut, e că am avut un consum mai mic cu cea de la OMV”.

„Am alimentat la Lukoil, Petrom și OMV. Între Petrom și OMV nu e mare diferență, pot să zic că cu OMV scot consum un pic mai bun, în rest sunt cam la fel. P. S și la Rompetrol e bun carburantul”.

„OMV și Petrom sunt cele mai bune”.

„Petrom, OMV, Rompetrol. De fiecare dată, indiferent de anotimp, doar motorină aditivată. M-am întors recent din Bulgaria și am zburat cu opelasul meu de 1.3 până la viteze de 160 de km/h”.

„Doar Petrom la toate mașinile pe care le-am avut, indiferent că au fost pe benzină sau motorină și nu am avut probleme”.

„Eu am băgat câțiva ani de la Petrom și a fost foarte ok, băgăm benzină. Acum de circa 2 ani bag motorină doar de la MOL aditivată și sunt foarte mulțumit. Fratele meu bagă de la Petrom și Rompetrol motorină de câțiva ani și e foarte mulțumit. Niciodată nu am băgat de la stații private mici, doar producătorii mari gen OMV, Petrom, Mol sau Rompetrol. Am băgat o dată acum circa 10 ani de la LUKOIL și a avut apă în ea, era benzină, de atunci nu mai bag niciodată la LUKOIL și nu e singurul caz care l-am auzit cu porcării de la LUKOIL, deci eu aș evita mereu LUKOIL”.

„Eu alimentez de 5 luni la MOL și am observat un consum mai mic și motorul sună mai frumos, nu recomand Lukoil”.

„OMV, Petrom, Rompetrol, Mol pt benzina recomand astea”.

„Mol, Petrom și OMV sunt la fel. Toate vin din aceelas depozit. Lucrez la OMV Petrom Depozit. Doar că sunt diferie gramajele de aditivi de la Petrom, OMV ȘI Mol P.S. OMV Petrom e cea mai buna și calitativa”.

„Eu alimentez mereu la Petrom. Am un audi a6 2005 2.0 tdi 140 de cai și niciodată nu am avut vreo problemă și mașina merge perfect. Doar motorină standard”.

Așadar, în funcție de opiniile șoferilor observăm ca cei mai multi conducatori auto preferă să încarce de la Petrom și OMV, apoi de la MOL și Rompetrol si undeva departe, departe găsim Lukoil, cu precădere pentru gaz.

Așteptăm comentariile voastre cu privire la calitatea combustibilului din România și de unde considerați că ar fi indicat să își facă plinul șoferii, la ora actuală.