O masina Tesla a izbucnit in flacari in timp ce soferul se afla la volan. Masina de 130.000 de dolari fusese achizitionata de doar trei zile

O masina Tesla, ultimul model S Plaid, a izbucnit in flacari marti in timp ce proprietarul conducea, la doar trei zile dupa livrarea masinii de top de 129.900 de dolari, a declarat pentru Reuters unul din avocatii soferului. Modelul S al Tesla a fost lansat in luna iunie.

Soferul, identificat doar ca fiind un "antreprenor executiv", nu a putut initial sa iasa din masina, deoarece sistemul sau electronic de usi a esuat, determinand soferul sa "foloseasca forta pentru a-l impinge", a declarat Mark Geragos, avocatul soferului, pentru Reuters.

Masina a continuat sa se miste inca 11, 12 metri inainte de a se transforma intr-o "minge de foc". Totul s-a petrecut intr-o zona rezidentiala langa casa proprietarului din Pennsylvania.

"A fost o experienta ingrozitoare si ingrozitoare", a spus Geragos.

"Acesta este un model complet nou ... Facem o investigatie. Solicitam ca S Plaid sa fie impamantat, sa nu fie pe drum pana nu ajungem la fundul acestui lucru", a spus el.

Tesla nu a avut un comentariu imediat cand a fost contactat de Reuters.

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a promovat versiunea de performanta a sedanului Model S ca fiind "mai rapida decat orice Porsche, mai sigura decat orice Volvo" la un eveniment de lansare la fabrica producatorului auto din Fremont, California, luna trecuta. Citeste mai mult

La inceputul lunii aprilie, el a declarat ca noul sedan Model S si vehiculul utilitar sport Model X au un nou pachet de baterii.

"A fost nevoie de un pic de dezvoltare pentru a se asigura ca bateria noului S / X este sigura", a spus Musk intr-o conferinta telefonica, abordand intarzierile de productie. "Au existat mai multe provocari decat se astepta in dezvoltarea noii versiuni."

Autoritatile locale de pompieri intr-o postare de pe Facebook, acum stearsa, au declarat ca "un Tesla arde" si ca au racit "bateriile pentru a asigura stingerea completa".

Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a declarat ca este "in legatura cu agentiile relevante si producatorul pentru a colecta informatii despre incident".

"Daca datele sau investigatiile arata un defect sau un risc inerent pentru siguranta, NHTSA va lua masurile necesare pentru a proteja publicul", a spus agentia federala de siguranta.