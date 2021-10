Şoferii de TIR loviţi de efectul toxic al insolvenţei City Insurance. Cum te poţi încadra la categoria de risc ridicat ca să beneficiezi de preţuri în limite legale

Criza din piața asigurărilor RCA, declanșată de insolvență City Insurance, a căzut ca un bolovan peste șoferii de TIR și companiile de transport, care beneficiau de cele mai mici prețuri de la acest asigurător, în jur de 7.000 de lei pe 12 luni, în prezent preţurile trecând de suma de 14.000 lei/ an.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a solicitat, recent, brokerilor să comunice clienților ca în cazul în care intră în categoria cu risc ridicat pot cere ofertă de la Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).

Potrivit Legii nr. 132/2017, clienții RCA care primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% (factorul "N") mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat, a informat Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor (ASF).

Plafonare mascată a tarifelor de vânzare pentru transportatori prin aplicarea Legii consumatorului cu risc ridicat

"Asistăm practic la o plafonare mascată a tarifelor de vânzare pentru transportatori prin aplicarea legislației consumatorului cu risc ridicat. În acest moment, pentru B0, BAAR distribuie riscurile la membri la tarif de 7,105 x 1,36 = 9,662 ron/an pe cap tractor. Dacă ținem cont de faptul că peste 80% din camioane sunt în clasele B2-B8, practic prețul efectiv de vânzare este similar cu cel folosit de City Insurance înainte de faliment - aproximativ 6,700 ron/an pe camion", a explicat pentru HotNews.ro patronul Safety Broker, Viorel Vasile.

Astfel, evoluția solicitărilor de alocare în categoria asiguraților cu risc ridicat a cunoscut o dinamică ascendentă în ultima perioadă, a anunțat vineri, 8 octombrie, BAAR.

• în intervalul 2017- 22.09.2021, activitatea BAAR în acest segment s-a situat la un nivel scăzut, nefiind înregistrată practic nicio cerere de alocare pe parcursul a peste patru ani, care să se încadreze în categoria de asigurat cu risc ridicat.

• incepând cu 22.09.2021, situația s-a schimbat, constatându-se o creștere semnificativă a cererilor. Astfel, până la 04 10.2021, inclusiv, au fost prelucrate 377 cereri, din care 357 s-au încadrat în această categorie, ele fiind alocate.

• creșterea cererilor s-a intensificat și mai mult începând cu data de 05.10.2021, inclusiv, fiind înregistrate un număr total de 384 de cereri noi, aflate în prezent în diferite stadii de analiză și prelucrare", a comunicat Biroul.

Categoria de asigurat cu risc ridicat înseamnă că:

• aveți cel puțin 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate primite de la asigurători RCA diferiți;

• ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;

• toate primele de asigurare din ofertele primite (fară tariful pentru decontare directa și fară prima pentru clauze și acoperiri suplimentare) sunt mai mari, la data formulării respectivelor oferte, decât: tariful de referință pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus aplicabila vehiculului pentru care se solicita asigurarea (a se vedea mai jos).

Criteriile de eligibilitate pe baza cărora asigurații RCA se pot încadra în categoria de risc ridicat:

• Puteți solicita o ofertă de la BAAR doar în situația în care primele de asigurare ofertate de cel puțin 3 asigurători RCA pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari faţă de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care faceți parte. Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care ați plătit-o pe poliță anterioara / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF.

• Calcul primei de asigurare se efectuează de către BAAR strict pentru durata poliței de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atribuții pentru a stabili alte elemente ale polițelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei în rate, acoperirea teritoriala (alta decât acoperirea legala minima obligatorie), alte clauze contractuale.

• Conform reglementarilor în vigoare, alocarea se efectuează într-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca este însoțită de documentația completa indicata la rubrica ”Pașii de urmat” (vezi mai jos).

• BAAR nu este asigurator, companie de brokeraj sau alt intermediar de asigurări, prin urmare nu emite polițe de asigurare. BAAR doar aloca asigurați cu risc ridicat la prime stabilite conform pct.1.

• Solicitările care au în vedere emiterea polițelor RCA și/sau începerea valabilității acestora cu o anumită data, pentru perioade mai mici de un an, plata primei în rate, acoperirea teritoriala (alta decât acoperirea legală minimă obligatorie) sau care vizează alte clauze contractuale le veți adresa, în continuare, asigurătorilor RCA / intermediarilor de asigurări.

Exemplu de calcul pentru categoria de risc ridicat:

Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: autoturism; capacitate cilindrică: 1.461cmc;

Deținător: persoană fizică; 45 de ani;

Clasa de bonus-malus pentru vehiculul pentru care se solicită asigurarea: B4;

Oferte de asigurare primite (fară tariful pentru decontare directa și fară prima pentru clauze și acoperiri suplimentare): 950 de lei, 975 de lei și 999 de lei.

Prima pentru risc ridicat = 854 lei X 1,36 X 80% = 929 lei

Prima pentru risc ridicat este mai mică decât ofertele primite, deci solicitarea se încadrează în categoria asiguraților cu risc ridicat și deținătorul poate apela la BAAR pentru alocarea contractului de asigurare.