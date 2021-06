Rabla 2021: Aproape 33.000 de persoane fizice s-au inscris in program pana in prezent

In Programul Rabla Plus 2021 au fost achizitionate 16.951 de autovehicule si 118 de motociclete FOTO Hepta

Aproape 33.000 de persoane fizice s-au inscris pana marti, 29 iunie, in Programul Rabla 2021, din care peste 28.000 de aplicari sunt pentru Rabla Clasic, potrivit datelor publicate de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

In cadrul Programului Rabla Clasic 2021 s-au inscris la producatori/dealeri auto 28.197 persoane fizice si au fost achizitionate 16.951 de autovehicule si 118 de motociclete.

Pentru persoanele juridice, a fost publicata saptamana aceasta pe site-ul AFM o noua lista ce contine 105 dosare acceptate pentru 177 de autovehicule. Pana in prezent au fost acceptate 667 de dosare pentru 1.037 de autovehicule si 13 contestatii pentru 18 autovehicule. De asemenea, s-au inscris la producatori/dealeri auto 481 de persoane juridice, fiind achizitionate 131 de autovehicule.

Conform AFM, in Programul Rabla Plus 2021, un numar de 4.665 persoane fizice s-au inscris la producatori/dealeri auto. Totodata, au fost achizitionate 763 de autovehicule noi (453 pur electrice, 310 electrice hibride) si o motocicleta electrica.

In ceea ce priveste persoanele juridice, in cursul acestei saptamani a fost publicata o noua lista continand 102 dosare acceptate pentru 193 de autovehicule electrice, dintre care 64 electrice hibride si 129 electrice 100%. In plus, au fost publicate trei contestatii pentru trei autovehicule, dintre care un autovehicul electric hibrid si doua autovehicule full electrice.

In total, pentru Rabla Plus au fost acceptate 577 de dosare pentru 976 autovehicule, dintre care 360 electrice hibride, 615 electrice, o motocicleta electrica, respectiv 11 contestatii pentru 17 autovehicule, dintre care patru electrice hibride si 13 autovehicule electrice.

La producatori/dealeri auto s-au inscris 479 de persoane juridice iar pana in prezent au fost achizitionate 218 masini noi (126 pur electrice si 92 electrice hibride).

Listele dosarelor acceptate in cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la sectiunile aferente Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus.

Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producatorilor/dealerilor auto validati in cele doua programe, listele acestora fiind disponibile pe site-ul institutiei.

Valabilitatea Notei de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic este 150 de zile de la data emiterii, respectiv 240 zile pentru Programul Rabla Plus, timp in care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achizitie a autovehiculului nou.

