Poti prelungi durata de viata a suspensiilor masinii tale cu ajutorul celor de la perneauxiliare.ro

Nicio masina nu e pregatita pentru drumurile din Romania. Oricat ai incerca sa eviti gropile si denivelarile, odata si odata tot dai de ele. Iar in acel moment tot ce poti sa faci e sa le eviti, insa nici pe banda cealalta nu e mai roz situatia. Toate aceste socuri inevitabil vor afecta in cele din urma suspensia masinii si vei ajunge negresit cu ea la mecanic. Exista o solutie, ce nu numai ca iti va proteja masina de aceste socuri, dar vine cu o serie de alte avantaje. Aceasta solutie este kitul de perne auxiliare Air Power de la perneauxiliare.ro.

Ce anume fac aceste perne

Trebuie de mentionat intai ca acest kit trebuie ales in functie de modelul masinii tale. Cei de la perneauxiliare.ro te ajuta si in acest sens, oferind consultanta pre cat si post vanzare. Pernele Air Power sunt confectionate din cauciuc de calitate superioara, speciale pentru absorbtia socurilor din timpul condusului. Aceste perne pe aer se monteaza usor, insa echipa iti ofera si asistenta tehnica telefonica in caz de intampini probleme. Vei resimti reale schimbari in timpul condusului, confortul va fi sporit, curbele sunt facute mai usor datorita faptului ca centrul de greutate este diminuat, echilibreaza masina atunci cand este incarcata chiar si masiv, vei avea stabilitate marita atunci cand conduci cu o remorca si poti chiar si regla inaltimea masinii tale fata de sol.

Cu doar 300 lei faci schimbari majore benefice masinii tale. Pernele reduc stresul pe arcuri, balamale, articulatii si amortizoare, iar astfel tu te vei bucura mai mult timp de masina ta.

Ce trebuie sa mai stii despre acest kit

Acesta include perne de aer auxiliare Air Power, bucse de pozitionare, spray silicon si kitul de pompare. Prin instalarea acestuia nu faci modificari de proiectare, ceea ce este extrem de important, daca ai un vehicul in garantie. Primesti garantie timp de 1 an de zile, iar conform estimarilor echipei pernele vor rezista pana la 100.000 km, in functie si de stilul de condus.

Cu ajutorul kitului poti face suspensia sa fie mai moale sau mai dura, suspensia este mai rezistenta chiar si cand este incarcata complet si mergi pe drumuri accidentate. Pernele se potrivesc perfect in spatele arcurilor, iar frecarea acestora nu apare. Presiunea necesara este intre 0,5 atm si 1,5 atm, in functie de dorintele tale. Ca specificatii tehnice, pernele sunt rezistente la ulei si combustibil, pot lucra fara probleme in contact cu apa, solutii slabe de acizi, alcaline sau alte medii agresive. Sunt rezistente la comprimare, frecare si vibratii, la temperaturi de pana la 80+ grade Celsius precum si la cealalta extrema de -50 grade Celsius, deci sunt ideale in diverse zone climatice.

Comanda si tu kitul Air Power si schimba experienta condusului precum si durata de viata a suspensiei masinii tale. Cei de la perneauxiliare.ro livreaza oriunde in Romania, in decurs de maxim 3 zile lucratoare.

Contact: 0744870142