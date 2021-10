7 mașini electrice din 2022 care garantează cea mai bună autonomie. Care sunt caracteristile monştrilor de performanţă

Emisiile toxice provenite de la țevile de eșapament ale mașinilor diesel și pe benzină au cauzat probleme serioase de poluare a aerului în toate orașele de pe glob și provoacă zeci de mii de decese premature în fiecare an.

Potrivit Greenpeace, transporturile sunt responsabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, iar emisiile generate în acest sector continuă să crească. O tranziție către un sistem de transport nepoluant este vitală.

“Avem nevoie de alternative sustenabile la mersul cu mașina, precum transportul public electrificat sau mersul cu bicicleta. Atunci când nu există alternative sustenabile,

mașina electrică poate fi un mijloc de transport eficient, mai ales dacă e folosită de mai multe persoane sau în sistem de car-sharing”.

Dar când vorbim despre mașini electrice automat ne gândim și la autonomie. Modelele de mașini electrice disponibile pe piață în 2021 au o autonomie între 200 km și 500 km.

Mai jos, veţi putea citi despre un clasament realizat de odat.ro cu mașinile electrice din 2022, care oferă cea mai bună autonomie, însă care sunt și… foarte scumpe, cel puţin, momentan:

1. Tesla Model S, Long Range, 652 km autonomie - este cea mai bună versiune, cu o autonomie posibilă de 652 de km. "Modelul S este oferit și în versiunea Plaid, care este un monstru de performanţe. Aceasta ajunge de la 0 la 100 de km pe ora în doar 2.1 secunde. Însă această autonomie de neegalat se reflectă, totuși, în preț, care ajunge la peste 114.990 dolari pentru prețul de bază".

2. Tesla Model X, Long Range, 580 km autonomie - "Tesla Model X se bucură și ea de cea mai mare autonomie deoarece are aceiași compuși mecanici ca Modelul S, greutatea sa superioară fiind responsabilă cu diferența dintre cele doua modele. La fel ca și versiunea S, Model X este oferit și el în versiunea Plaid care are o autonomie totală de 547 de km. Modelul Plaid ajunge totuși la 100 de km pe ora în doar 2, 6 secunde".

3. Tesla Model 3, Long Range, 568 km autonomie - "chiar dacă varianta Model 3 este o versiune mai ieftină de la Tesla, aceasta poate oferi o autonomie de până la 568 km, în versiune Long Range, graţie unei baterii de 84 kWh. Și acest lucru, chiar dacă nu are tracțiune integrală".

4. Tesla Model Y, Long Range, 525 km autonomie - "este vorba despre un SUV bazat pe modelul 3. Chiar dacă cele două modele sunt asemănătoare, Tesla Model Y Long Range folosește o baterie de 75 kWh, un lucru care explica o autonomie mai mică".

5. Ford Mustang Mach-E California Route 1- 491 km autonomie - este un multi-segment electric care vrea să facă concurenta celebrei Tesla. Atât în ceea ce privește performanţ, cât și autonomia. "Reușește să egaleze timpul de accelerare, dar autonomia să este mai scăzută. Este oferita în mai multe versiuni care oferă o autonomie intre 370 de km pentru modelul de baza și 491 pentru ediția California Route 1".

6. Hyundai Ioniq 5 Preffered, Long Range, 480 km autonomie - este o mașină care ar trebui să ajungă pe piață în anul 2022. "Este prima mașină a constructorului sud-coreean care a fost dezvoltată încă de la început pentru a fi o mașină electrică. Se bazează pe noua platforma E-GMP care va servi drept bază pentru alte modele de la Hyundai și Kia și are un motor de 168 de cai și o baterie de 77, 4 kWh, dar și 2 motoare care produc 320 de cai".

7. Kia EV6 EX Propulsion, 480 km autonomie - se bazează pe aceeași platformă că și Ioniq 5 și are deci și aceleași elemente de mecanica. "Are însă un stil diferit și vă fi propusa în trei versiuni dierite- EX, GT line și GT. Prima variantă va afișa cea mai mare autonomie deoarece va fi echipata cu un singur motor de serie, faţă de celelalte două variante care vor avea doua motoare și o tracțiune integrală".