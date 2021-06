Dacia a publicat primele fotografii cu Duster facelift. Cum arata noua versiune a autoturismului si cand apare pe piata VIDEO

Dacia a anuntat versiunea restilizata a SUV-ul Duster. Noul Duster va fi comercializat in versiunile 4x2 si 4x4 si vine cu noutati la capitolul design, dar si la consola centrala.

Potrivit producatorului roman, masina va fi scoasa la vanzare din septembrie 2021 si va fi disponibila si in culoarea portocaliu.

Marea noutate o reprezinta prezenta cutiei de viteze automate EDC cu 6 trepte. Aceasta este disponibila pe versiunea cea mai puternica a noului Duster, cea echipata cu motorul TCe 150

"La interior, noul Duster dispune de acum de o consola centrala inaltata, prevazuta cu o cotiera culisanta. Tot la capitolul noutati remarcam cele doua sisteme multimedia si noul ecran de 8" precum si cutia de viteze automata EDC cu dublu ambreiaj." anunta grouprenault.

Duster este primul model Dacia echipat cu semnalizatoare cu LED (in fata). Aceasta tehnologie este utilizata si pentru faza de intalnire (cu actionare automata in echiparea de serie) si pentru iluminarea placii de inmatriculare. Dincolo de consumul redus de electricitate, tehnologia LED ofera un iluminat mai bun, atat pe timpul zilei, cat si pe timp de noapte.

Evolutia stilului exterior a fost insotita si de o ameliorare a coeficientului aerodinamic al vehiculului. Profilul noului eleron plasat in partea superioara a lunetei precum si cel al noilor jante din aliaj de 16" si 17" a fost studiat in simulatoare speciale. Optimizarile de care beneficiaza noul Duster la nivelul elementelor de rulare dar si al profilului aerodinamic au dus la diminuarea cu pana la 5,8 g a emisiilor de CO2 in cazul versiunii 4x4.

Intrucat reducerea emisiilor de CO2 este insotita de diminuarea consumului de carburant, imbunatatirea coeficientului aerodinamic al noului Duster se traduce printr-un beneficiu dublu pentru clienti.



Habitaclul beneficiaza de o tapiterie noua, de tetiere noi si de o consola centrala inaltata dotata cu o cotiera culisanta. Printre noutatile importante se numara noul ecran de 8" si cele doua sisteme multimedia.



Noul Duster dispune de o tapiterie 100% noua. Atat forma noilor tetiere cat si materialele folosite asigura o ergonomie superioara si o sustinere mai buna. Profilul acestora asigura totodata o mai buna vizibilitate pentru toti ocupantii.

Marea noutate o reprezinta aparitia unei console centrale inaltate dotata cu o cotiera care poate culisa pe o distanta de 70 mm si care integreaza un spatiu de depozitare inchis cu volumul de 1,1 litri si, in functie de nivelul de echipare, doua prize USB accesibile pasagerilor de pe locurile din spate.

Vehiculul dispune in serie, pe toate nivelele de echipare, de un ecran pentru computerul de bord, de actionare automata a farurilor si de limitator de viteza al carui buton, amplasat pe volan, este luminat pe timp de noapte.

In functie de versiune, Noul Duster dispune de sistem de aer conditionat automat cu afisaj digital, de regulator de viteza cu buton pe volan, de scaune fata incalzite si de card maini libere.



Pe langa echipamentul audio Dacia Plug Music (radio, MP3, USB si Bluetooth), sunt disponibile doua noi sisteme multimedia intuitive: Media Display si Media Nav, care beneficiaza de un ecran de 8".

In cazul Media Display, echipamentul cuprinde 6 boxe (din care 2 de tip > si 2 tweetere in fata), radio DAB, conectivitate Bluetooth si doua prize USB. Interfata intuitiva este compatibila cu sistemele pentru smartphone Apple CarPlay si Android Auto. Comenzile dedicate pe volan permit activarea functiei de recunoastere vocala. In acest mod se poate comanda asistentul iOS sau Google de pe smartphone.

In cazul Media Nav, echipamentul multimedia dispune de sistem de navigatie si de conectivitate wireless pentru Apple CarPlay si Android Auto.

Interfata Media Display si Media Nav cuprinde un meniu > care permite accesul la informatii referitoare la conducerea economica sau, in cazul versiunii 4x4, la functia 4x4 Monitor (care cuprinde altimetru, inclinometru, busola, etc.).

Modelul ofera prestatiile unui veritabil vehicul offroad datorita:

Unei garzi la sol de 217 mm in versiunea 2x4 si de 214 mm in versiunea 4x4.

Unui unghi ventral de 21 grade.

Unui unghi de atac de 30 grade.

Unui unghi de degajare de 34 grade in versiunea 4x2 si de 33 grade in versiunea 4x4.



ANVELOPE NOI PE TOATE VERSIUNILE

In versiunea 4x2, Noul Duster este echipat in serie cu anvelope optimizate CO2 (Green) care ofera o imbunatatire cu 10% a rezistentei la rulare.

In versiunea 4x4, anvelopele sunt de tipul 3PMSF. Acestea asigura o aderenta excelenta, astfel incat nu este necesara inlocuirea lor pe timp de iarna.

Un SISTEM 4x4 MONITOR

Disponibil pe versiunea 4x4 echipata cu Media Display sau Media Nav, sistemul 4x4 Monitor furnizeaza o serie intreaga de informatii utile pe ecranul central:

Inclinometru lateral: aceasta informatie ajuta la aprecierea gradului de inclinare laterala a vehiculului in conditii de rulare pe drumuri inclinate.

Unghi de tangaj: aceasta informatie este utila in cazul abordarii unor rampe sau a unor pante abrupte, utilizand datele sistemului de asistenta la demarajul din rampa sau ale sistemului de control adaptiv la coborare.

Busola: disponibila inca de la 0 km/h, aceasta permite orientarea in raport cu polii magnetici ai Pamantului.

Altimetru: altitudinea este afisata in prima parte a ecranului iar denivelarea parcursa in a doua parte.

Dupa un parcurs offroad, sistemul 4x4 Monitor afiseaza un istoric recapitulativ al datelor de pe traseu.

MOTORIZARI

Gama de motorizari a fost si ea reinnoita, asigurand un plus de placere la volan dar si diminuarea emisiilor de CO2. Noul Duster este disponibil de acum si in varianta echipata cu cutia automata EDC cu 6 trepte, cuplata cu motorul TCe 150. Versiunea ECO-G 100 dispune de un rezervor GPL a carui capacitate a fost marita cu aproape 50%, pana la 49,8 litri.

CUTIA DE VITEZE AUTOMATA EDC

Din punct de vedere mecanic, marea noutate o reprezinta prezenta cutiei de viteze automate EDC cu 6 trepte. Aceasta este disponibila pe versiunea cea mai puternica a noului Duster, cea echipata cu motorul TCe 150, in configuratia 4x2.

Cutia de viteze automata EDC (Efficient Dual Clutch) cuprinde doua ambreiaje: unul pentru vitezele impare (1,3,5) si altul pentru vitezele pare (2,4,6 si marsarier). Un computer asigura selectia treptei de viteze potrivite in functie de modul in care soferul actioneaza pedala de acceleratie. Cutia de viteze EDC ofera confortul unei transmisii automate mentinand totodata un nivel al consumului de carburant si al emisiilor de CO2 apropiat de cel al unei cutii de viteze manuale.

In timpul schimbarii treptei de viteza, ambreiajul aflat in priza se deschide si, simultan, ambreiajul treptei urmatoare se inchide. Trecerea de la o treapta la alta este rapida iar transmisia cuplului este continua. Absenta oricarei pierderi de energie duce la cresterea eficientei si la un plus de confort.

Sistemul EDC mentine treapta optima pentru o viteza data, evitand supraturarea motorului si asigurand astfel un control eficient asupra consumului de carburant si al emisiilor de CO2.

MOTORIZARI EFICIENTE

Noul Duster dispune de o gama completa de motorizari, adaptate oricarui tip de utilizare si care raspund normei Euro 6D Full.

Diesel: dCi 115, in variantele 4x2 sau 4x4, cu cutie de viteze manuala cu 6 trepte.

Benzina:

TCe 90 in varianta 4x2 cu cutie de viteze manuala cu 6 trepte.

TCe 130 in varianta 4x2 cu cutie de viteze manuala cu 6 trepte.

TCe 150 in varianta 4x4 cu cutie de viteze manuala cu 6 trepte.

TCe 150 in varianta 4x2 cu cutia de viteze automata EDC cu 6 trepte.

Alimentare mixta benzina-GPL: ECO-G 100 in varianta 4x2 cu cutie de viteze manuala cu 6 trepte.

ECO-G 100: MOTORUL CU ALIMENTARE MIXTA BENZINA-GPL

Dacia este singurul constructor care, sub denumirea ECO-G, propune motorizarea cu alimentare mixta benzina-GPL pe toate modelele sale termice. Integrarea din uzina a acestei solutii este un gaj de siguranta si de fiabilitate. Durata garantiei oferite de constructor, intervalele si operatiunile de intretinere precum si capacitatea portbagajului sunt identice cu cele ale versiunii pe benzina. Rezervorul GPL este amplasat in locul spatiului ocupat de roata de rezerva, sub planseul portbagajului.

In regim de functionare pe GPL, Noul Duster ECO-G emite in medie cu 9,5% mai putin CO2 decat un motor pe benzina echivalent. In plus, el ofera o autonomie de 1.235 kilometri datorita celor doua rezervoare care cumuleaza un volum util de aproape 100 de litri: 50 de litri de benzina si 49,8 litri de GPL. Volumul util de GPL este mai mare cu 16,2 litri fata de precedenta generatie de Duster GPL, oferind un plus de autonomie de peste 250 kilometri.

Trecerea de la un tip de combustibil la altul se realizeaza imediat si este imperceptibila pentru sofer. Noul comutator benzina-GPL este amplasat mai ergonomic, putand fi actionat manual in orice moment de catre sofer. Trecerea la functionarea pe benzina se realizeaza automat daca rezervorul de GPL este gol.

Afisajul TFT de 3,5" al computerului de bord informeaza soferul asupra nivelului de carburant din cele 2 rezervoare.



Alaturi de limitatorul de viteza, de sistemul ESC de ultima generatie (ambele disponibile in serie), si de regulatorul de viteza (disponibil optional, in functie de versiune), Noul Duster dispune de numeroase sisteme de asistenta la volan.

DETECTORUL DE UNGHI MORT

Activ la viteze cuprinse intre 30 km/h si 140 km/h, detectorul de unghi mort (Blind Spot Warning) previne soferul asupra riscului unei ciocniri potentiale cu un alt vehicul prezent in unghiul mort. Patru senzori cu ultrasunete (2 situati in spatele vehiculului si 2 in fata acestuia) detecteaza vehiculele in miscare - inclusiv cele pe doua roti - in zona de unghi mort. Daca un vehicul se afla in aceasta zona, un martor luminos LED se aprinde in retrovizorul exterior de pe partea respectiva. Daca semnalizarea este actionata atunci cand un vehicul se afla in unghiul mort, martorul LED de pe retrovizor se aprinde si se stinge intermitent.

ASISTENTA LA PARCARE

In timpul manevrelor de parcare, patru senzori cu ultra-sunete amplasati pe bara spate activeaza un semnal sonor. In functie de versiune, modelul dispune si de o camera de luat vederi amplasata in spate care afiseaza linii de ghidare dinamice pe ecranul central. La apropierea de un obstacol, alerta sonora este insotita de o alerta vizuala, semnalata pe ecran in culoarea rosie.



ASISTENTA LA PORNIREA DIN RAMPA

Acest sistem mentine vehiculul imobil timp de doua secunde la plecarea de pe loc din rampa, atunci cand soferul ridica piciorul de pe pedala de frana, oferindu-i astfel timp suficient sa apese pedala de acceleratie fara riscul ca masina sa dea inapoi.



CONTROLUL ADAPTIV AL COBORARII IN VERSIUNEA 4x4

Deosebit de util in cursul coborarilor unor pante abrupte sau in traseu offroad, acest sistem, care poate fi actionat cu ajutorul unui buton de pe consola de bord, actioneaza asupra franelor pentru a evita ambalarea vehiculului si asigurarea unei viteze de rulare adaptive (in functie de solicitarile soferului) intre 5 si 30 km/h. Sistemul functioneaza in treapta 1 a cutiei de viteze si in marsarier. Soferul nu mai are astfel grija de a actiona pedalele de acceleratie si de frana si se poate concentra doar asupra manevrarii volanului.



SISTEMUL MULTI-VIEW

Sistemul multi-view (care cuprinde patru camere de filmat: una frontala, doua laterale si una in spatele masinii) ii permite soferului sa aiba o imagine mai buna asupra a ceea ce se afla in jurul vehiculului. Camerele de filmat laterale, amplasate sub oglinzile retrovizoare, ofera o imagine directa la nivelul rotilor din fata, permitand incadrarea cu precizie a vehiculului pe portiunea de drum parcursa.