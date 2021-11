Cum a crescut prețul mașinilor second-hand din cauza crizei din China

Vânzătorii de mașini second-hand profită în această perioadă de criza din industria auto și au scumpit peste măsură autoturismele pe care le au la vânzare, a declarat directorul casei de expediții EuroTeam Gb Spedition, Octavian Blăjan.

În timp ce o mașină rulată poate fi folosită imediat ce ai achiziționat-o, criza din China a făcut ca autoturismele noi să fie livrate de abia peste 9 sau 12 luni.

„De un astfel de caz ne-am lovit și noi. A trebuit să achiziționăm o mașină nouă și, cum aveam nevoie de ea urgent, am achiziționat una second hand, mult mai scumpă decât valoarea de piață. Cea nouă ar fi urmat să ne fie livrată de la reprezentanță de abia anul viitor în noiembrie”, a povestit Octavian Blăjan.

Autoturismul rulat are o valoare de piață de 10.000 de euro, însă firma a fost nevoită să plătească cu 27% mai mult, adică 12.700 de euro.

Schimbările de prețuri al mașinilor noi afectează direct tarifele mașinilor second-hand

Industria auto este doar un exemplu al modului în care evenimentele din 2020 au schimbat lanțurile de aprovizionare, au schimbat comportamentul consumatorilor și acum alimentează creșterea prețurilor. Și orice schimbare a prețurilor mașinilor noi va afecta direct tarifele percepute de către comercianții de mașini second-hand.

Directorul carVertical, Matas Buzelis, a afirmat faptul ca această criza a microcipurilor, necesare pentru o gamă largă de componente electronice esențiale, ”întârzie procesul de fabricație al autovehiculelor în întreaga lume, limitând disponibilitatea noilor modele și crescându-le prețurile. Tarifele peste medie ale autovehiculelor noi și lipsa unei alternative atrag tot mai mulți clienți spre achiziția second-hand, reducând stocurile de mașini vechi și urcându-le prețul.”

Costul transportului containerizat maritim s-a mărit de șapte-opt ori față de prețurile de dinaintea pandemiei

Transportul pe mare al unui container de 40 de picioare pe ruta China-România a ajuns să coste între 14.000 și 16.000 de dolari, față de 1.800-2.500 de dolari înainte de pandemie, potrivit datelor companiei de trading Romasia.

„Costului de transport de mărfuri din China, atât pe cale aeriană și feroviară, dar mai ales pe cale maritimă, a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente în domeniu. Costul transportului containerizat maritim s-a mărit de șapte-opt ori față de prețurile de dinaintea pandemiei.

Dacă pentru un container de 40 de picioare din China până în Constanța, costul de transport era de 1.800-2.500 de dolari (USD), astăzi acest cost este de 14.000-16.000 de dolari, la același volum de marfă transportat. Noi am căutat soluții și am eficientizat anumite procese astfel încât prețul pe metru cub să crească procentual mult mai puțin”, a declarant, la ZF Investitii in Romania, cofondatorul și CEO-ul Romasia, Marius Grada.

Acesta a mai spus că este dificil de făcut o previziune pe termen lung pentru evoluția prețurilor în transportul maritim pentru că totul depinde de modul în care evoluează pandemia și de deciziile politice care se vor lua la nivel mondial.