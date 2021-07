De ce sa tii cont in discutia cu transportatorul international de persoane

Odata luata decizia plecarii in strainatate, se alege modul de deplasare: cu avionul, cu microbuzul, autocarul sau cu masina personala?

In situatia unui transport Germania Romania se poate opta pentru varianta autocarului sau a microbuzului, fiind una mai ieftina, confortabila si sigura.

Selectarea firmei de transport se face tinand cont de cateva criterii importante, precum: vechimea si experienta, preturile practicate, ofertele incluse sau parerile clientilor in privinta calitatii serviciilor.

Cand se alege o anumita companie, dupa ce a trecut cu succes de criteriile de mai sus, se poate contacta pentru a se cere toate detaliile de care este nevoie. Iata la ce trebuie sa se tina cont in aceasta convorbire, pentru ca toate intrebarile sa capete un raspuns concret:

Care sunt zilele de plecare si zilele de intoarcere

Firmele de transport Romania Germania au anumite zile bine definite in care se fac plecari si intoarceri, din acest motiv se vor intreba toate detaliile referitoare la acestea, precum si la orele respective.

Unele societati au organizate plecari in fiecare marti, joi, vineri si sambata, iar returul se face in zilele de marti, joi, sambata si duminica.

Se face transportul direct la adresa?

Un alt aspect de aflat ar fi acela al adresei de expeditie. Este important de stiut daca firma asigura transportul direct la adresa la care pasagerul are nevoie. Daca da, este foarte bine, pentru ca el va ramane direct la unitatea de cazare. Daca nu, va fi nevoit sa gaseasca solutii suplimentare de deplasare pana la destinatie.

Cum se pot face rezervarile

De asemenea, este important de stiut care sunt optiunile in privinta rezervarilor. Se pot face online sau telefonic? Firmele sunt destul de bine puse la punct in aceasta privinta, astfel ca multe ofera posibilitati precum rezervarea prin e-mail sau prin telefon.

Ce tarif se aplica pentru bagaje

In cazul unor companii, sunt acceptate bagaje cu o greutate de pana la 50 de kilograme in pretul biletului. Pentru depasirea acestei valori, sunt percepute costuri suplimentare. De aceea, este indicata contactarea transportatorului si specificarea cantitatii, pentru configurarea celei mai bune oferte.

Care este programul de opriri pe traseu

In cazul autocarelor si al microbuzelor, sunt stabilite pauze pe traseu, pentru ca pasagerii si soferul/soferii sa se destinda, sa bea o cafea, sa isi faca aprovizionarea cu diverse alimente si sa stea la aer.

Mai ales in cazul in care se transporta copii sau batrani, acest program este important si de aceea se vor cere toate informatiile necesare. De asemenea, este esential ca firma sa fie destul de flexibila in situatia in care vor exista probleme de sanatate pe parcurs (rau de miscare, alte stari neplacute) si se vor consulta reprezentantii ei si in aceasta privinta.

Calatoria cu autocarul sau microbuzul poate fi distractiva si o experienta de neuitat. Este important sa existe o atmosfera placuta si destinsa, iar pentru acest lucru toti pasagerii vor contribui cu tot ce au mai bun, dar in primul rand cu rabdare si buna dispozitie.