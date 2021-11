Ce maşini poţi conduce fără permis auto categoria B. Unde le găseşti şi cât costă

Dacă nu ai împlinit vârsta de 18 ani şi arzi de nerăbdare să conduci, poţi avea permis la 16 ani pentru mopede (categoria AM), motociclete ușoare (categoria A1 / permis scuter 16 ani) sau cvadricicluri (categoria B1 – permis auto la 16 ani).

Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria B1 este de 15 ani și 9 luni iar când se împlinește vârsta de 16 ani se poate susține examenul la poliție, potrivit evmarket.ro.

Examenul implică rezolvarea unui chestionar cu minimum 22 de răspunsuri corecte, dintr-un total de 26 de întrebări si va trebui să susții și o probă practică, pe parcursul căreia te va asista un examinator din cadrul Poliției Romane.

Condiții de înscriere pentru școala de șoferi la 16 ani:

• orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical;



• cursantul trebuie să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002;

• buletin de identitate / carte de identitate.

Pentru categoria B1, prețurile la școli de șoferi sunt în jur de 2.000 de lei și includ pregătirea teoretică (legislație) și pregătire practică. De regulă, cursanții beneficiază de două ore de conducere în poligon. În funcție de școala de șoferi, vehiculul pentru ziua examenului va fi gratuit sau contra cost, au mai precizat specialiştii auto de la evmarket.ro.

Mașinile pentru care sunt permise înmatricularea și conducerea fără permis sunt disponibile pe piața second-hand într-o mare varietate. În ciuda acestui fapt, potrivit autovit.ro, prețul lor nu este tocmai unul de neglijat iar caracteristicile tehnice, precum și dotările de siguranță le recomandă strict ca pe soluții de moment.

Cu prețuri ce trec frecvent de 7.000 de euro pe piața second-hand, aceste tipuri de masini oferă puține avantaje din cele regăsite la automobilele obișnuite.

Ce înseamnă categoria B1

În această categorie se încadrează cvadricicluri a căror masă proprie nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri ), neincluzand masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice și care sunt echipate cu un motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depășește 15 kw (20 CP) sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 15 kw. Altfel spus, vehicule cu motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică de peste 45 cm3 sau cu motor cu o putere de peste 50 km/h.

Viteze maxime admise sunt 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri. Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Ce înseamnă categoria AM

Această categorie este destinată vehiculelor cu două sau trei roţi, a căror viteză maximă este între 25 km/h și 45 km/h. Aceste modele sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică care nu depaşeşte 50 cm3.

Ce înseamnă categoria A1

Categoria A1 este destinată motocicletelor cu cilindree de maximum 125 cm3, cu puterea maximă de 11 Kw, raport putere/greutate de maxim 0,1 Kw/kg și triciclurile cu motor cu puterea maximă de 15 Kw.

Trei modele de maşini pe care le poţi conduce fără permis categoria B, într-un clasament realizat de Autovit

• Aixam Coupe oferă un motor cu doi cilindri, de 400 cm³, capabil de 5,4 CP. Capacitatea rezervorului este de doar 16 litri, dar consumul declarat de producătorul din Aix-les-Bains este unul la care șoferii veritabili doar visează: 2,9 l/100 km;

• Chatenet CH26 este fabricat în Franța și nu va câștiga nici vreun concurs de frumusețe, nici vreun raliu. Motorul de 440 cm³ are 5 cai-putere și este ajutat de o cutie automată cu variație continuă. Rezervorul lui CH26 are o capacitate de 19 litri, iar consumul comunicat de producător este de 2,9 litri la 100 de km parcurși. Pe lista avantajelor intră dotări precum Bluetooth-ul, aerul condiționat și computerul de bord;

• Ligier JS50, cu cei 5 CP ai modelului fabricat, de asemenea, în Franța sunt obținuți dintr-un propulsor diesel, cu doi cilindri, de 480 cm³. Acest fapt, alături de capacitatea de 17 litri a rezervorului de carburant, contribuie la un consum de doar 2,5 l/100 km. Cu un confort similar concurenților, modelul are, de asemenea, o cutie de viteze automată, cu variație continuă. Opțional, poate fi comandat cu Bluetooth și chiar cu un display central, de tip touch screen