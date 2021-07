Care este asigurarea auto cea mai avantajoasa de pe piata?

Pentru siguranta la volan un document important este asigurarea auto. Problema intervine in momentul in care avem putin timp la dispozitie si foarte multe oferte existente pe piata. Astfel, propunem cea mai simpla si eficienta metoda pentru rezolvarea problemei: calculator asigurare auto. In cazul in care doriti o asigurare CASCO, puteti utiliza simplu si rapid un calculator CASCO.

Ce este un RCA?

Ads

Daca detineti un autovehicul care respecta regulile de functionare pe drumurile publice, trebuie sa incheiati o asigurare auto de raspundere civila, pe scurt, un RCA.

RCA-ul este asigurarea auto obligatorie, spre deosebire de o asigurare CASCO, care este facultativa, pentru fiecare sofer care doreste sa circule pe drumurile publice. Acesta are rolul de a despagubi un tert implicat intr-un accident auto provocat de dumneavoastra. Asigurarea auto RCA se incheie intre o persoana fizica sau juridica, care detine un autovehicul, si societatea de asigurari autorizata de CSA. Astfel, in urma unui accident auto, persoanele prejudiciate sunt despagubite indiferent de partea vatamata (soferul care a incheiat polita sau persoanei prejudiciate).

Exista sanctiuni daca nu ai asigurarea auto RCA?

Exista sanctiuni destul de grave in cazul unui accident rutier savarsit de un sofer auto care nu detine asigurarea auto RCA. Spre exemplu: se retrag placutele de inmatriculare, se retine certificatul auto de inmatriculare insotite de amenzi cu sume cuprinse intre 1000 si 2000 de lei. Puteti evita usor aceste situatii daca incheiati asigurarea auto online. Doar folosind un calculator asigurare auto, aflati rapid si pretul la care sa va asteptati.

De ce este importanta o astfel de asigurare?

Nu riscati sa va pierdeti documente auto importante si dreptul de a conduce.

Sunteti asigurat in cazul unui accident rutier.

Chiar daca este o polita pe care o folositi in momentul unui accident provocat de dvs, din punct de vedere economic aveti siguranta intotdeauna ca veti fi despagubit.

Care este valabilitatea unei asigurari RCA?

Valabilitatea unei asigurari RCA este de 6 sau 12 luni. Exista posibilitatea de a fi incheiata pe 1 luna in cazul detinerii unor numere provizorii.

Care sunt limitele de despagubire?

1. Pentru pagube materiale - 1.000.000 EUR/eveniment

2. Pentru vatamari corporale si deces - 5.000.000 EUR/eveniment

Despagubirile se platesc indiferent de cine a produs accidentul (soferul care a platit pentru RCA sau persoana accidentata). Acestea se vor plati si in cazul in care persoanele prejudiciate nu au resedinta in Romania sau situatia in care accidentul nu a fost savarsit de proprietarul masinii.

Care sunt pasii pentru a achizitiona cea mai avantajoasa asigurare obligatorie RCA?

Ads

De multe ori este dificil sa alegem cea mai buna firma cu care sa incheiem o asigurare RCA. Cel mai important criteriu in ceea ce priveste selectia unei firme il constituie pretul. Oricine isi doreste cel mai ieftin pret de pe piata, insa exista multe criterii care il pot influenta. Spre exemplu: tipul de persoana (juridica/fizica), tipul de autovehicul, capacitate cilindrica, data obtinerii permisului, marca si modelul autoturismului, mediul de provenienta.

Firma trebuie aleasa in functie de reputatie, vechime si seriozitatea asiguratorului. De asemenea, daca soferul are cazierul auto curat sau nu a primit puncte de penalizare, firmele pot oferi avantaje si reduceri drept rasplata. In caz contrar, asigurarea se calculeaza in functie de Bonus-Malus. Asadar, pentru a evita cautarile care pot dura saptamani intregi, un calculator de asigurare auto este cea mai eficienta varianta.

Ce este si cum se foloseste un calculator de asigurare auto?

Un calculator pentru asigurarea auto este o platforma online in care puteti introduce datele rapid si eficient pentru a afla care este oferta perfecta pentru nevoile dvs. avand in vedere si pretul. Acesta va ajuta sa descoperiti si sa comparati preturile de pe piata. Exista doar 2 pasi pentru a completa formularul online.

Ads

In primul rand, se completeaza datele legate de autovehiculul pe care il detineti: stare de inmatriculare, numar de inmatriculare, categorie, marca, model, combustibil, serie sasiu, CIV, masa maxima autorizata, numar locuri, capacitate cilindrica, putere, an fabricatie.

Al doilea pas este reprezentat de datele despre proprietar: leasing, proprietar, nume proprietar, CNP, serie CI, an obtinere permis, judet, localitate, strada, bloc, perioada, valabilitate.

Care sunt avantajele folosirii unui calculator pentru asigurarea auto?

1. Este cea mai rapida metoda de a achizitiona asigurarea RCA (2 minute).

2. Ai posibilitatea de a compara si alege asigurarea RCA potrivita nevoilor tale.

3. Descoperi toate ofertele pe o singura platforma online.

4. Nu esti nevoit sa te deplasezi la numeroase agentii din acest domeniu.

5. Se poate achita online sau ramburs.

6. Primesti asigurarea in maximum 24 de ore (in Bucuresti) prin serviciul de curierat.

7. In Bucuresti transportul este gratuit si pentru soferii din provincie a caror polite depaseste suma de 150 lei.

8. Daca te razgandesti sau gasesti o alta oferta potrivita nevoilor tale, poti anula comanda chiar daca ai achitat deja.

Ads

Exista alte polite auto care pot fi achizitionate online?

O alta polita auto importanta, dar facultativa, este o asigurare CASCO pentru care exista de asemenea varianta folosirii unui calculator CASCO. Societatea cu care inchei acest contract are obligatia de a va despagubi in cazul unor daune, acte de vandalism sau a disparitiei masinii. Asigurarea se elibereaza daca autovehiculul are inmatriculare, polita RCA si inspectia tehnica periodica (ITP) valabila.

Cum se achizitioneaza o asigurare facultativa folosind un calculator CASCO?

Pentru a achizitiona o astfel de asigurare pretul poate varia in functie de vechime, starea masinii, accidentele anterioare, persoana fizica/juridica, dotarile masinii. Chiar daca nu este obligatorie, o altfel de polita te poate scapa de multe cheltuieli neprevazute.

Asigurarea CASCO achizitionata online are 2 pasi, similari cu cei ai politei RCA (detalii despre autovehicul, detalii despre proprietar).

Care sunt avantajele pentru o asigurare CASCO online?

Avantajele achizitionarii pe o platforma online pentru o asigurare CASCO sunt: suma asigurata de 45.000 lei, toate daunele provocate de fenomene naturale sunt asigurate, livrare rapida la domiciliu a documentului, cea mai potrivita oferta de pe piata in functie de nevoile personale, nu esti nevoit sa te deplasezi pentru a analiza mai multe oferte.

Ads

Asigurarea auto RCA si o asigurare CASCO sunt foarte importante pentru a avea intotdeauna siguranta financiara, dar si pentru a evita cheltuieli care pot depasi bugetul soferilor. O solutie eficienta o reprezinta un calculator asigurare auto RCA sau un calculator CASCO, care poate prezenta intr-un singur loc toate ofertele existente pe piata.