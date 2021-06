Aveti nevoie de o masina inchiriata la un pret bun?

Indiferent de situatia in care va aflati, puteti inchiria o masina foarte buna la un pret accesibil cu ajutorul site-ului perpetoo.com chiar acum!

Nu conteaza daca solicitarea vine din partea unei persoane fizice sau din partea unei companii private. Ofertele sunt la fel de bune pentru ambele situatii.

Perpetoo.com este site-ul de rezervari care va faciliteaza inchirierea unei masini direct de la proprietarul acesteia. Asadar, daca masina dumneavoastra s-a stricat sau daca ati decis sa renuntati la soferul de taxi care va ajuta pana acum, este din ce in ce mai usor sa gasiti exact masina pe care vreti sa o conduceti.

Ce tipuri de masini puteti inchiria cu ajutorul platformei?

In momentul de fata, sunt disponibile servicii de inchiriere autoturism, inchiriere autoutilitare precum si servicii de inchiriere autorulote.

Aplicatia online este foarte usor de utilizat! Nu este nevoie de timp indelungat pentru a inchiria exact masina pe care o doriti de la cel mai apropiat proprietar!

Foarte avantajati de serviciile acestei companii sunt si proprietarii de masini. Daca aveti o masina care sa nu fie mai veche de 10 ani si daca nu o folositi in mod frecvent, atunci este usor sa o oferiti spre inchiriere persoanelor sau firmelor interesate in regim plata/ora sau plata/zi.

Un reprezentant al companiei este cea mai indicata persoana sa va puna la dispozitie toate informatiile necesare pentru a deveni partener chiar acum!

Informatii utile despre serviciile de inchiriere de tip car - sharing

Pentru persoanele interesate de inchirierea de masini, autoutilitare sau chiar si autorulote, prezentam cateva informatii interesante care pot fi de folos.

Spre exemplu, plata pentru serviciile de rent a car se poate face prin debitare directa de pe cardul conducatorului auto. Aceasta tranzactie este realizabila doar dupa ce proprietarul masinii accepta inchirierea acesteia. Tranzactia se realizeaza prin intermediul furnizorului autorizat de plati online, mobilpay.ro.

Ce se intampla daca ati facut deja rezervarea si, totusi, v-ati razgandit?

Daca rezervarea a fost realizata in regim plata/ora, puteti anula in mod gratuit rezervarea masinii cu rambursarea sumei platite in proportie de 100%, daca perioada de rezervare nu incepe in mai putin de 24 de ore.

Daca anularea rezervarii se face cu pana la 24 de ore dupa plata acesteia, dar cu mai putin de 24 de ore pana la inceperea perioadei rezervate, se va rambursa conducatorului auto 50 % din suma platita de acesta.

In ambele situatii, sumele platite pentru asigurare si fransiza vor fi returnate integral.

Pentru anularea unei rezervari realizate dupa 24 de ore de la plata rezervarii si cu mai putin de 24 de ore de inceperea perioadei rezervate, nu se restituie nici un procent din suma platita pentru realizarea rezervarii.

In schimb, se vor restitui complet sumele platite pentru asigurare si fransiza.

Mai exista si situatia de a anula o rezervare facuta in regim plata/zi. Rezervarea masinii poate fi anulata in mod gratuit cu conditia ca perioada rezervarii sa nu inceapa in mai putin de 7 zile. In situatia in care anularea rezervarii pentru masina inchiriata se va face la mai putin de 7 zile, conducatorul auto va primi inapoi doar 50% din suma platita.

Sumele pentru fransiza si asigurare se restituie integral, in schimb, in ambele situatii.

Daca anularea rezervarii masinii se va face cu mai putin de 24 de ore inainte de a incepe perioada rezervarii, nu se restituie nimic din suma platita, doar contravaloarea fransizei si contravaloarea asigurarii se vor recupera in aceasta situatie.

Va dorim calatorie placuta!