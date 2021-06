Un mare producator auto anunta ca renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina

Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters.

De asemenea, nu vor mai fi vandute nici modele hibride din 2026, compania urmand sa se concentreze pe vehiculele electrice.

Un purtator de cuvant al Audi nu a fost imediat disponibil pentru declaratii.

Firma mama Volkswagen are ca obiectiv sa livreze anul acesta un milion de vehicule electrice. Grupul a anuntat recent ca si-a majorat investitiile planificate in tehnologiile digitale si vehiculele electrice pana la 78 de miliarde de euro in urmatorii cinci ani, dintre care aproximativ 35 miliarde euro vor fi investite in mobilitate electrica.

Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.