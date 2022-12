Cum se răzbună românii pentru că austriecii se opun integrării României în Spațiul Schengen: "Promit să nu mai merg niciodată la schi în Austria"

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat marți, 6 decembrie, la Summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana, că Austria se opune integrării României în Spațiul Schengen.

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat că aproximativ 370.000 de români merg anual la schi în Austria, însă a subliniat că există alte destinații europene cu condiții chiar mai bune decât cele ale austriecilor.

Situația este comentată de români în mediul online, iar unii formulează reacții ferme. Este cazul unui român care le propune celor care merg la schi în Austria să renunțe la destinație, în semn de protest, după cum a scris pe Facebook.

"Oare câți dintre noi ar fi dispuși să aleagă o altă destinație de schi în afară de Austria, că urmare a refuzului acesteia de a ne primi în spațiul Schengen?

De ce nu am merge în alte țări (Italia/Franța/Elveția/etc.) care înțeleg să ne trateze cu respect, de la egal la egal, și nu doar să se bucure de banii pe care îi lăsăm acolo?

PS: și cum bine mai spunea cineva, poate că o perioadă am putea de exemplu evita să folosim serviciile bancare de la BCR/ Erste și Raiffeisen", a scris acesta pe grupul Ski România.

"Ar trebui să reacționăm, să transmitem un mesaj"

Unii sunt de acord cu demersul, alții cred că aderarea este treaba politicienilor.

"Chiar dacă totuși prin diverse compromisuri ai noștri o să obțină un DA, promit să nu mai merg niciodată la ski în Austria, chiar și Omv-ul poate fi ocolit - la Rompetrol e cea mai tare motorină de pe piață. Cu Raifeizenul și BCR oricum nu lucrez și putem să mai căutăm diferite firme cu acționariat austriac. Noi am putea să dăm și niște legi să limităm tăierea de păduri (bineînțeles dacă am vrea - dar nu prea vrem) că să îi lăsăm fără obiectul muncii pe sweinhofer și dacă ne gândim putem fi atât de creativi încât să își folosească tesla pentru anumite zone că să le pară rău că ne-au călcat pe coadă. Angajații din toate acționariatele austriece ar putea iniția niște greve de protest care ar trebui să fie un semnal pt cei de la Viena. Problema este doar să vrem să acționăm în vreun fel sau altul. În baza lui Ciucă, Ciolacu, Iohannis și company nu am prea mare baza că rezolva ceva. Când ești cu muscă pe căciulă nu poți să fii semeț că ți se scot dosarele pe sub masă."

"Mai greu să nu alimentezi de la OMV atât timp cât folosești o mașină de companie cu card OMV/PETROM dar legat de schi, eu personal nu aș da Italia pe Austria. O săptămâna de schi în Dolomiți îți oferă satisfacții mult mai mari decât în Alpii Austriei. Și aici mă refer la pârtii mult mai sigure, cazare mai ieftină, mâncare mult mai bună și oameni mai calzi".

"Având în vedere că OMV/Petrom are acționariat mixt (austriac/românesc, atât de stat cât și persoane fizice/juridice) nu cred că ar trebui boicotați. Eu alimentez de la Petrom de mulți ani fără a avea card de companie, și am să continui să o fac."

"Eu nu pot să nu alimentez de la Omw, acolo am cardul de benzină de la mașina de serviciu."

"Chiar crezi că skiorul român e atât de lezat de aderarea noastră la lumea normală încât să nu mai vezi picior de românaș pe acolo? Îți trebuie mândrie, naționalism, educație. De unde? Că noi ascultăm gheboasa."

"Da, până la urmă nu e neapărat treaba noastră, dar da... E o chestiune de alegere care are implicații... E alegerea lor să ne trateze așa, și noi ar trebui să reacționăm, să transmitem un mesaj. Jocurile și interesele sunt la nivel mare, dar e stânjenitor și, în principiu, incorect că suntem la mijloc și tratați așa. Cred că austriecii de rând, dacă ar fi fost, ipotetic, într-o situație similară, ar fi reacționat.

Și noi putem să facem alegerile noastre, la rândul nostru. Eu, de exemplu, deja am ales să fac rezervări în Italia pentru vacanță noastră la schi de anul asta și sunt în curs să le anulez pe cele din Austria. Și da, am pornirea naturală să evit companiile, brandurile austriece. Până la urmă companiile sunt formate din oameni și au în spate interese. E, într-adevăr, un gest pe care putem să îl facem."

"Mă îndoiesc că o să între Austria în recesiune că nu merg turiștii români și bulgari acolo, serios acum. Îi și văd cerșind la colț, pe bune.

Problema e la nivel politic. Acolo trebuie rezolvat. 70% din gazul și petrolul OMV e românesc, deci tot pe conaționali îi ataci. Boicotezi băncile lor, dar au angajați români aici care suferă. Și da, depindem de investițiile și capitalul lor mult mai mult decât depind ei de noi.

Hai să reducem corupția, să pornim scannerele de la graniță, să fim în stare să ne apărăm (nu să ne trezim cu tone de cocaină și să nu știm de unde au apărut) și alte și alte și rezolvăm și Schengen. Dar înainte de asta, hai să avem spitale, sistem de învățământ bun și drumuri, și cale ferată. Că până ieși cu TIRul din țară... Apoi de tren, nu mai zic, mai degrabă iei un căruț de la auschan și pui marfă acolo, că la împins prinzi viteză mai mare decât marfarele cefere."

"Nu e vorba de recesiune, ci de a le atrage atenția că nu acceptăm să fim tratați că cetățeni europeni de mâna a două. Interesează-te câte sute de milioane de euro lasă anual turiștii români în Austria. Dacă îi adaugi și pe bulgari, eu cred că nu va trece neobservat acest boicot."

"Dacă nu sunteți șoferi de tir/dubă care aveți curse regulate în afară țării, Schengen-ul este chiar ultimul gând pe care trebuie să-l aveți. Pt 1-2 ieșiri din țară/an timpul de așteptare e insesizabil. Folosiți aplicațiile hipermarket-urilor/casele rapide de FIECARE dată când faceți cumpărături și o să recuperați acolo timpul pierdut la frontieră. Chiar considerați că merităm în schengen? Abia ne încadrăm în UE..."

"Eu sunt convins că politicienii lor vor băga de seama dacă le scade PIB-ul (bazat în mare măsură pe turism) din cauza că turiștii români și bulgari au ales iarnă asta alte destinații. Și acolo nu e chiar că la noi, partidul aflat la putere și care a decis să ne blocheze va trebui să dea socoteală cetățenilor și afacerilor afectate pentru decizia care a dus la rezultatele slabe din iarnă asta."

"O să-mi închid conturile la Raiffeisen. Schi în Austria oricum nu era pe lista mea pentru că disciplină pe părții este cea mai scăzută (a se citi accidente pe pârtie în număr mare, peste medie) … prea mult schnaps în venele schiorilor localnici de dimineață.

italia, elveția, franța și pentru cine vrea aproape, bansko.

bye bye atomic, fischer, blizzard … welcome head, rossignol, salomon, stockli, dynastar"

"Și eu ador ski-ul în Austria, însă cu siguranță mă voi orienta în altă direcție. Cel mai probabil Italia sau Slovenia. Iar contul la BCR tocmai l-am închis! Evit orice produs sau servici care provine din Austria sau Olanda!"

"Nu credeți că decizia de a nu primi România și Bulgaria e luată la nivel european și pe rând e câte o țară care are ceva de zis împotriva aderării noaste? A fost Franța, după aia, Finlanda, Suedia, eternă Olanda iar acum e Austria. Părerea mea e că nu ne vor. Le convine de noi și bulgari că state “tampon” în calea migrației.

Acum 3-4 ani Merkel se poza cu migranții și îi chema în UE, iar acum marea problema invocată de austrieci sunt 70k de migranți. Și corect de ce să nu ne vedem și noi curtea noastră: care e marele câștig să intrăm în Schengen? Că nu stăm la vămi? Credeți că ungurii o să stea liniștiți și nu o să mai controleze la Nădlac camioanele? Nici gând. Rareș Bogdan și ceilalți de ce nu se lupta la fel să absorbim mai multe fonduri europene? Nu suntem în stare de 5-6 ani să facem 10 km de autostrada între Timișoara și Deva, dar ne deranjează că nu intrăm în Schengen. Asta e marea problema a României. Nu inflația, nu corupția, nimic. E Schengenul! Și acum de vină cică e Putin."

"Sigur acum merg să fac credit de refinanțare la altă banca și să închei serviciile bcr și Raiffeisen. mulțumesc de sfaturi, sunt extrem de inteligente dacă vin de la niște copii de clasa a 10-a pregătiți să "arate ei sistemului"."