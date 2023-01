Un puști de 17 ani scrie istorie la Australian Open pentru țara sa. E deja comparat cu Carlos Alcaraz

Shang Juncheng, în vârstă de 17 ani, a făcut istorie luni, fiind primul chinez care a câștigat un meci pe tabloul principal la Australian Open.

La debutul său într-un Grand Slam, stângaciul chinez venit din calificări l-a învins pe numărul 74 mondial Oscar Otte, scor 6-2, 6-4, 6-7 (2), 7-5, pe terenul 13.

Pe locul 194 mondial, Shang, cunoscut și sub numele de Jerry, este cel mai tânăr tenismen aflat în competiție la AO 2023, asta după ce a obținut trei victorii în calificări, inclusiv în fața semifinalistului din 2009, Fernando Verdasco.

Performanța asiaticului amintește de Carlos Alcaraz (actualul număr 1 mondial) în 2021, când spaniolul, pe atunci în vârstă de 17 ani, a trecut prin calificări pentru a ajunge în turul doi la Australian Open.

