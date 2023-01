Jucătoarea din Grecia Maria Sakkari, locul 6 WTA şi favorită 6, a fost eliminată, vineri, în turul trei al turneului de grand slam Australian Open.

Sakkari a fost învinsă de sportiva chineză Lin Zhu, numărul 87 mondial, scor 7-6 (3), 1-6, 6-4, în două ore şi 33 de minute, cea mai importantă victorie din cariera tenismenei asiatice.

Lin Zhu o va întâlni în runda următoare pe favorita 24, Victoria Azarenka.

La finalul partidei cu Maria Sakkari, Zhu Lin a oferit un interviu extrem de emoționant. ”Sincer, oare visez?”, a spus ea cu lacrimi în ochi, plângând ca un copil.

Zhu Lin's interview after she beat Maria Sakkari is amazing ❤️ pic.twitter.com/EgUrQmn1yg— Eurosport (@eurosport) January 20, 2023