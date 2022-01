Cea mai mare surpriză de la Australian Open. A doua jucătoare a lumii, eliminată de o tenismenă de 36 de ani, de pe locul 115 WTA. Programul sferturilor

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, a fost eliminată de estona Kaia Kanepi, locul 115 WTA, luni, în optimi la Australian Open, primul grand slam al anului.

Estona s-a impus cu scorul de 5-7, 6-2, 7-6 (10/7), după un meci de două ore şi 19 minute.

Kanepi va evolua în sferturi cu sportiva poloneză Iga Swiatek, locul 9 WTA şi cap de serie 7.

Jucătoarea estonă de 36 de ani este în premieră în sferturi la Australian Open.

At 36 years of age, world No.115 upsets world No.2 Aryna Sabalenka 5-7 6-2 7-6[7] to reach the #AusOpen quarterfinals for the very first time.#AO2022 pic.twitter.com/358aIfkf1R— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022