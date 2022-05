Zonele rău famate ale Atenei. Ce trebuie să știe turiștii care merg în Grecia

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor, iar în special cei care se duc pentru prima dată au destul de multe întrebări cu privire la cele mai frumoase zone, cele mai rentabile cazări, sau cele mai potrivite plaje pentru copii.

Ads

Ei bine, turiștii care nu vor doar să stea la soare și să înoate în mare, ci vor să ia la pas orașele, se pot întreba și care sunt zonele considerate rău famate, pe care să le evite, în special noaptea.

”În iunie mergem în Grecia și am vrea să vizităm și Atena. Am înțeles că sunt ceva cartiere rău famate. De ce zone să ne ferim?”, este o postare de pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Oamenii s-au grăbit să îi răspundă, unii susținând că nu are de ce să își facă griji, pe când alții atenționând în privința anumitor străzi sau cartiere. Totuși, mai toți au avut aceeași recomandare, și anume grijă la hoții de buzunare.

”Necesită atenție sporită în mijloacele de transport (full de hoți), zona centrală (n-aș fi crezut).

Cu excepția obiectivelor (fenomenale de altfel), Atena mi-a lăsat un gust amar.

Și nu în ultimul rând, atenție unde parcați (se sparg la greu )”, scrie Călin A.

”Zone rău famate sunt în toate orașele dar nu e cazul să vă speriați. Sunt două străzi mai "colorate", dar nu mi se par așa riscante. M-am plimbat de multe ori pe acolo (Acharnon și Patision) si nu am pățit nimic. Într-adevăr, în mijloacele de transport și în zonele foarte aglomerate e de preferat să aveți grijă cum vă țineți geanta. În schimb, spartul mașinilor nu prea mai e, există multă politie pe străzi. Și credeți-mă, polițiștii sunt destul de "reactivi" când vine vorba de furturi sau spargeri mai ales printre turiști. Nu vă faceți griji, bucurați-vă de vacantă, orașul este mare și frumos (și dacă chiar ajungeți pe vreo stradă mai dubioasă, vă puteți întoarce fără probleme)”, scrie Flavia P.

Ads

”Eu știam că Omonia e mai ciudată... Mulți drogați care dorm în parc... Mie nu mi s-a părut chiar așa de temut și am mers mult pe jos. Din Omonia până la Acropole pe jos și înapoi... Și chiar mi-a plăcut. Cel mai frumos a fost în Vula, un cartier în afara Atenei unde au case cei înstăriți și vedetele... Vula Vuliagmeni, Nea Makri... Dar toată Grecia e superba.... Mi s-a făcut în dor”, răspunde și Ioana T.

”De ocolit zona Gazi! Este zonă de cluburi și noaptea zici că dormi pe boxa din club!”, scrie Alina N.

”După cum au scris deja și alte persoane, atenție la buzunare! Se fură la greu în mijloacele de transport, se sparg mașini - în ciuda a ce spune cineva - și se fură orice din ele, sunt mulți dubioși pe străzi la lăsarea serii. Or fi ei inofensivi, însă îți dau un sentiment de nesiguranță. În trenul dinspre Pireu spre centru am întâlnit aceeași bandă de hoți de buzunare trei ani la rând. Români de-ai noștri, au și intrat în vorbă cu noi tare și de spectacol ca să distragă atenția câtorva călători. Sfatul meu e să nu stați in centru, ci să mergeți acolo doar în vizită, cu metroul”, răspunde și Andreea P.

”Atena e suficient de safe, chiar dacă mai sunt emigranți prin unele zone. Poliția își face în general treaba”, scrie Armand V.