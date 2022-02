Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, a știut că va marca: ce mesaj i-a trimis mamei înaintea partidei cu Dinamo

Atanas Trică este fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaci și, bineînțeles, nepotul marelui Ilie Balaci.

În vârstă de 17 ani și 7 luni, Atanas a marcat primul lui gol în Liga I, închizând tabela în meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-6. El a izbucnit în plâns și a sărit în brațele lui Laurențiu Reghecampf.

Lorena Balaci a dezvăluit ce i-a transmis fiul său în ziua partidei.

"Sunt fericită, sunt o mamă fericită! Și sunt o mamă mândră de copiii ei și simt că mi-am făcut datoria ca mamă. Meseria mea ca mamă am făcut-o foarte bine.

Aș vrea să vă arăt tuturor un mesaj pe care mi l-a trimis la prânz. Erau trei juniori și unul dintre ei trebuia să rămână în afara lotului și mi-a zis așa: Mamă, dacă rămân în lot și mă bagă mister, 100% dau gol!. A fost foarte încrezător și mă bucur, pentru că eu tot timpul îi spun că atitudinea pozitivă te salvează din toate situațiile. Și mă bucur că m-a ascultat și că a rămas pozitiv și optimist și e tot ce contează pentru un fotbalist.

Ads

Va urma fix ce va vrea Dumnezeu pentru el în viața asta”, a spus Lorena Balaci, la ProSport Live.

Atanas Trică și-a făcut debutul în Liga I într-un meci al Craiovei cu Academia Clinceni din mai 2021. Avea 16 ani si 10 luni, devansându-l astfel pe bunicul său, Ilie Balaci, care a debutat pentru Știința la 16 ani și 11 luni. Atanas a fost introdus în acel meci în minutul 88, întrucât Ilie Balaci a jucat cu numărul 8 pe tricou. Acum, ca o coincidență, Atanas a marcat în minutul 88.

Cine e Atanas Trică

Născut pe 9 iulie 2004 la București, Atanas Trică are un fizc impresionant pentru vârsta lui. Înalt de 1,91, Atanas joacă pe postul de atacant și s-a format la Juventus București.

Ads

„Ca restul colegilor mei menționați în zilele anterioare, am început fotbalul la o vârstă fragedă. Am evoluat pentru formația Juventus București de la 7 ani, actualmente Daco-Getica București, fiind de altfel singura echipă la care am jucat până să mă transfer la Universitatea Craiova. Transfer la care am visat de mic, fiind vorba de echipa mea de suflet.

Eu consider că pentru un sportiv în formare cea mai importantă este stabilitatea și pot spune că am avut o perioadă foarte bună acolo. Antrenorul care m-a format este Cristian Cîmpeanu, un om ce mi-a oferit din start extrem de multă încredere și căruia îi voi mulțumi mereu pentru toată munca pe care a depus-o cu mine. Cum de altfel nu-mi voi uita nici colegii de la Daco-Getica, alături de care am avut performanțe incredibile la nivel de copii și juniori pentru un club, totuși, micuț.

În acest moment, cel mai mult îmi doresc să muncesc, să fiu sănătos și apoi cu siguranță Dumnezeu îmi va răsplăti toate eforturile. Sigur, aș putea spune că vreau să joc acolo sau dincolo, dar trebuie să mă focusez pe ce am de făcut și să îmi câștig locul în lot, apoi în prima echipă a Universității Craiova și abia apoi să îndrăznesc să visez la trofee. Step by step.

Da, sunt frumoase visele, dar eu trebuie să mă ancorez în realitate, să fiu modest și să urc fiecare treaptă a carierei mele de fotbalist profesionist într-un mod eficient și sănătos. Așa simt că este cel mai corect față de mine și față de toți cei care au muncit și vor munci cu mine. Hai Știința!”, spunea Atanas Trică într-un material realizat pe site-ul Universității Craiova.