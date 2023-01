Mai multe explozii au răsunat la Kiev și la Harkov în dimineața zilei de sâmbătă, 14 ianuarie, responsabili ucraineni afirmând că noi lovituri ale armatei ruse au luat drept ţintă infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei, informează AFP şi Reuters.

"Un atac cu rachetă asupra unor infrastructuri esenţiale" este în curs la Kiev, a anunţat un consilier al preşedinţiei ucrainene, Kirilo Timoşenko, pe Telegram, în timp ce primarul oraşului, Vitali Kliciko, a raportat că explozii au avut loc în cartierul Dniprovski şi le-a cerut locuitorilor "să rămână în adăposturi".

Serviciile administrative ale capitalei ucraineni au anunţat că una dintre infrastructurile oraşului a fost lovită.

Fragmente ale unei rachete au căzut în cartierul Golosiivski, dar fără a face răniţi, a mai anunţat Vitali Kliciko.

Oficialii ucraineni au anunțat că atacuri cu rachete au avut și în orașul Harkov, situat în apropierea graniței estice a Ucrainei cu Rusia.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a vorbit despre cinismul crunt al Rusiei.

"Rusia la ONU astăzi: „Am venit în Ucraina nu să ucidem, nu să distrugem statalitatea ucraineană. Aducem doar pacea rusă”

Rusia în dimineața zilei de 14 ianuarie: un nou atac cu rachete grele asupra Ucrainei cu intenția de a ucide cât mai mulți civili", a scris Podoliak pe Twitter.

Russia in the morning of Jan 14: a new heavy missile attack on Ukraine with the intention of killing as many civilians as possible— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023