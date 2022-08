Bărbatul înarmat care a fost ucis joi de forţele de ordine după ce a încercat să pătrundă în birourile FBI din Ohio a postat ”un apel la arme” pe reţeaua socială a lui Donald Trump, Truth Social, au relatat vineri mai multe media americane, informează AFP.

Mai multe media americane au publicat capturi cu contul pe numele suspectului identificat de poliţia din Ohio ca fiind Ricky Shiffer, de 42 de ani, pe care se poate citi: ”Acesta este un apel la arme”.

Contul a fost între timp închis de Truth Social.

”Propun războiul”, a adăugat autorul, făcând apel la ”patrioţi” să se deplaseze în Florida şi să ucidă agenţi FBI, la câteva zile după percheziţia de la o reşedinţă a fostului preşedinte Donald Trump în acest stat, un raid fără precedent care provoacă furia taberei republicane.

Autorul mărturiseşte că a încercat să pătrundă cu forţa în sediul FBI din Cincinnati.

”Credeam că pot pătrunde prin geamurile blindate şi nu am putut”, a explicat el. ”Dacă nu aveţi veşti de la mine, este adevărat că am încercat să atac FBI-ul, iar asta vrea să spună că am fost interzis pe internet, că FBI-ul mă are sau că au trimis poliţia în timp ce... ”, a scris el într-un mesaj întrerupt la mijlocul frazei şi postat joi dimineaţă, potrivit media.

FBI a anunţat că o persoană înarmată a încercat ”să pătrundă prin efracţie” în birourile sale din Cincinnati, în Ohio, joi, la începutul dimineţii.

Potrivit unei media locale, bărbatul, care era echipat cu o vestă antiglonţ, a utilizat un pistol cu cuie şi a agitat o armă semiautomată de tip AR-15 înainte de a fugi cu maşina.

La finalul unei urmăriri, bărbatul s-a refugiat într-un lan de porumb, unde a fost încercuit de forţele de ordine. Atunci când au încercat să-l aresteze, bărbatul a îndreptat arma în direcţia poliţiştilor, care l-au împuşcat mortal.