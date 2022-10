Generalul australian Mick Ryan a realizat o analiză a implicațiilor atacului cu drone marine lansat de Ucraina asupra flotei militare ruse din portul Sevastopol.

"Ucraina continuă să se concentreze asupra țintelor militare în aceste lovituri operaționale și strategice. Prin atacul de la Sevastopol, Ucraina degradează capacitatea rușilor de a lansa rachete cu rază lungă de acțiune de pe mare.

Ucraina transmite, de asemenea, un mesaj clar Rusiei, precum și susținătorilor țării din Vest: acela că luptă împotriva armatei ruse și NU a poporului rus. Acesta este un mesaj strategic important.

Acest atac arată din nou cât de adaptabili sunt ucrainenii. Au dezvoltat rapid o nouă capacitate de ofensivă maritimă, adăugându-se la arsenalul lor în creștere de arme cu rază lungă.

Important: Ucraina a integrat această nouă armă în conceptele operaționale și strategice de atac. Este bine să ai o armă nouă; a fi capabil s-o integrezi inteligent în conceptele de atac reprezintă punctul culminant al eficienței militare.

Ucraina este serioasă în legătură cu recuperarea Crimeii. Președintele Zelenski a vorbit despre obiectiv de mai multe ori în trecut. Aceste lovituri corodează încet capacitatea militară rusă în Crimeea și obligă Rusia să-și reorganizeze prioritățile de desfășurare a forțelor armate.

Încă o dată, rușii arată că nu-și iau adversarul în serios. Ucrainenii au atacat anterior Sevastopol cu o dronă, precum și alte ținte din Crimeea.

În același timp, rușii știau că Ucraina a dezvoltat această capacitate - dronele marine. Au apărut informații și imagini în presă, informații libere. Unde credeau rușii că le vor folosi?

Prin urmare, incapacitatea Rusiei de a se adapta rapid la astfel de amenințări evidente este încă o indicație a profesionalismului lor neglijent și a incapacității de a realiza că se luptă cu o armată ucraineană care este o instituție militară de clasă mondială", arată Ryan într-o analiză publicată pe Twitter.

Atacul cu drone al Ucrainei din 29 octombrie a vizat, printre altele, fregata Amiral Makarov (video sus), noua navă amiral a armatei ruse după ce Ucraina a scufundat Moscova în Marea Neagră. Informații transmise de partea rusă spun că fregata Amiral Makarov a fost avariată în urma atacului.

De asemenea, mai multe vase au fost lovite, iar o navă rapidă pentru transportul soldaților și a echipamentului militar ar fi fost scufundată. Între 4 și 7 oameni au murit, iar 15-20 au fost răniți, mai arată rapoartele de la fața locului. Reparația navei amiral va dura cel puțin 2-3 săptămâni.

Overnight of October 28-29, RU Black Sea Fleet ships were attacked by drones in the bay of Sevastopol.

The RU flagship, Admiral Makarov frigate, was damaged. There's apparent footage of the approach of UA USV drone (kamikaze boats)

🧵 1/5 pic.twitter.com/lZQhVeoeW8— LanguageLearner (@LanguageIearner) October 30, 2022