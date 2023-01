Mossadul a lovit devastator în Iran. Atacul cu drone asupra unui complex militar strategic ar fi fost "un succes fenomenal" SURSE

Atacul cu drone asupra asupra complexului militar din localitatea Isfahan a fost "un succes fenomenal", potrivit mai multor surse de informații occidentale, arată un articol publicat în The Jerusalem Post.

Autoritățile iraniene au oprit accesul la internet și au transmis că atacurile cu drone militare din noaptea de 29 ianuarie ar fi fost, în cea mai mare parte, un eșec.

Imaginile postate pe rețelele sociale înaintea blocadei informaționale arată explozii și incendii devastatoare în mai multe puncte de pe teritoriul Iranului.

Iran’s National Nuclear Center, armed forces HQ, oil refinery, ammunition drone factory were targeted. Earthquake was detected after the attack.

Reports suggest drones came from an Israeli airbase in Azerbaijan.

