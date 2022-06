Șeful Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, a explicat marți, 14 iunie, că este foarte posibil ca o infrastructură critică relevantă din România să fie atacată cibernetic.

”Estimarea noastră este că avem o probabilitate de 50% să ne confruntăm cu un atac asupra unei infrastructuri critice relevante, la nivel naţional, în următoarele 12 luni.

Mai mult, aş putea spune că există o probabilitate de 25% ca un astfel de atac să fie produs prin implicarea altui stat. Să ne gândim numai la contextul geopolitic actual foarte, foarte complicat... Multe infrastructuri critice sunt în mediul privat. Sunt mulţi operatori economici privaţi care se supun unor reglementări, unor legi.

Când discutăm cu persoanele tehnice sau cu factorii de conducerii din cadrul acestor operatori şi îi întrebăm cât de pregătiţi sunt pentru asemenea atacuri, să ştiţi că răspunsurile nu sunt îmbucurătoare.

Doar un pic peste o treime afirmă deschis şi hotărât: "Suntem foarte bine pregătiţi".

Ceilalţi spun că sunt mai puţin bine pregătiţi, putem să îmbunătăţim. Când discutăm cu ei despre capabilităţile tehnice şi non-tehnice pe care le au pentru a răspunde unor incidente care ar putea impacta infrastructurile critice pe care ei le administrează cifrele sunt cam la fel: doar o treime este foarte confortabilă să răspundă foarte rapid, au resursele necesare etc”, a subliniat Cîmpean.

Directorul general al DNSC a punctat, totodată, că este foarte important ca România să-şi motiveze experţii în securitate cibernetică, iar ecosistemul naţional format din mediul privat şi mediul de stat să lucreze împreună pentru a rezolva probleme de securitate cibernetică.

”Pe de o parte, suntem optimişti. Există conştientizare din partea acestor organizaţii care sunt implicate în operarea infrastructurilor critice. În sectorul guvernamental, surpriză, este nivelul cel mai bun.

La nivel naţional trebuie să discutăm, să ne aliniem, să lucrăm împreună şi să conştientizăm că în ceea ce priveşte protecţia infrastructurilor critice, vorbim de un ecosistem. Nu este suficient ca o singură organizaţie să fie bine pregătit, bine şcolit, cu resursele necesare financiare, umane, dacă şi alţii din acelaşi ecosistem nu au resursele respective. Trebuie să fim conştienţi că există ameninţări care cresc în mod constant. Încă nu avem suficienţi specialişti, cu expertiză, în sector. Să nu neglijăm nevoia reală de a avea aici în ţară expertiza respectivă.

În fiecare secundă analiştii au estimat că sunt peste 126 de dispozitive inteligente care se conectează la Internet. Peste jumătate dintre ele sunt dispozitive de control industrial.

Acest număr creşte foarte rapid. Suprafaţa de atac creşte exponenţial. Prin urmare şi în ceea ce priveşte infrastructurile critice, este o chestiune de timp până când ne vom confrunta la nivel naţional cu incident serios, masiv, la care va trebui să reacţionăm împreună ca ecosistem. Trebuie să ne menţinem creierele în ţară, să ne motivăm aceşti experţi, să-i ghidăm spre domeniul noilor tehnologii”, a explicat şeful DNSC.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI - Bucureşti) organizează, în perioada 14 - 16 iunie, la Palatul Parlamentului, cea de-a V-a ediţie a conferinţei internaţionale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022", la iniţiativa IF Idea Factory Think Tank, sub Înaltul Patronaj al Camerei Deputaţilor, cu sprijinul comisiilor parlamentare şi a ministerelor cu atribuţii în domeniu, din România.

ICI Bucureşti face parte din proiectul European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), acţionând ca un Centru Naţional de Competenţă.