Doctoriță de front, ascunsă în pădure în mijlocul unui atac cu bombe înspăimântător. "E puțin diferit față de ce mi-am imaginat" VIDEO

Un film apărut de rețelele sociale prezintă o tânără de profesie paramedic care așteaptă în tranșee sfârșitul unui atac de artilerie înspăimântător.

"Adăpostul nostru din pădure încă rezistă. Deocamdată. Acesta a fost un Howitzer, cu calibrul de 152 de milimetri. Vă puteți imagina ce înseamnă 152 de milimetri? Bomba asta ne-a depășit... A aterizat mai departe. Totul e puțin diferit față de ce mi-am imaginat. Este înfricoșător și murdar", spune tânăra vădit copleșită de peisajul groaznic de război.

Filmul a fost postat pe Twitter de Anton Gerașchenko, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.

"Un tânăr paramedic așteaptă un atac de artilerie într-una dintre cele mai fierbinți zone ale frontului.

Viețile tinereții noastre ar trebui să fie pline de dragoste, distracție studențească, călătorii... dar nu asta, nu război!", scrie Gerașchenko.

The lives of our youth should be filled with love, student fun, traveling...but not this, not war! pic.twitter.com/2owL2DmGhZ— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2022