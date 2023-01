O fată de 7 ani, o tânără de 21 de ani și patru femei femei au fost transportate de urgență la spital sâmbătă, 14 ianuarie, după ce au fost împușcate pe o stradă din Londra, relatează Sky News.

Potrivit Poliției, din primele informații, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul în mișcare pe Phoenix Road, lângă gara Euston din Londra.

Fetița de șapte ani a fost grav rănită.

