O persoană a murit şi alte trei au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc miercuri seară la Cielo Vista Mall din El Paso, în Texas, potrivit poliţiei. Un suspect a fost reţinut, dar poliţia crede că este posibil să mai existe un alt suspect în libertate, relatează CNN.

Poliţia nu a oferit detalii despre persoana reţinută.

Miercuri, în jurul orei locale 17.00, poliţia a primit apeluri în legătură cu un posibil trăgător activ la centrul comercial Cielo Vista Mall. Autorităţile au cerut oamenilor să evite zona, în timp ce zona era securizată, iar martorii oculari au înregistrat cu telefoanele mobile sosirea unei ambulanţe.

"A fost haotic. Oamenii au fugit. Erau speriaţi", a declarat sergentul Robert Gomez de la Departamentul de Poliţie din El Paso descriind incidentul de miercuri seară. El nu a comentat cu privire la un posibil motiv al acestui atac. O armă a fost recuperată la faţa locului, a mai spus Gomez, dar nu a putut oferi mai multe informaţii despre aceasta.

Două victime, de sex masculin, au fost transportate la spital în stare critică. Starea celei de-a treia persoane rănite, despre care Gomez a spus că a fost, de asemenea, spitalizată, nu este clară, menţionează CNN.

