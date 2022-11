Atac armat în SUA, în noaptea de Halloween. 14 oameni au fost împușcați pe o stradă din Chicago VIDEO

14 persoane au fost împușcate luni seară, pe o stradă din vestul orașului Chicago, relatează Daily Mail.

Potrivit anchetatorilor, cel puțin doi oameni au deschis focul dintr-o mașina asupra unui grup de persoane aflat în apropierea unei intersecții dintre California și Polk, în jurul orei 21:30.

📌#Chicago | #Illinois

Right now Multiple Law enforcements are responding to a mass shooting at East Garfield Park, in Chicago Illinois With Multiple people shot Police are reporting that at least 11-14 people have been shot pic.twitter.com/8p7aKY0gv3— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 1, 2022