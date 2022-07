O persoană a deschis focul într-un centru comercial din statul american Indiana, duminică, 18 iulie, atac soldat cu 3 motți și 3 răniți.

"Am asistat la un atac în masă în seara aceasta la Greenwood Park Mall", a declarat Mark Myers, primarul oraşului Greenwood, din statul Indiana, potrivit unui comunicat.

"Acum sunt trei morţi şi trei răniţi", a adăugat el.

Mark Myers a spus că atacatorul a fost ucis de către "un individ înarmat". Poliţia din Greenwood a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care le-a cerut martorilor la atac să furnizeze informaţii.

Atacul este cel mai recent dintr-un val de violenţe cu arme care afectează Statele Unite, unde se estimează că 40.000 de decese pe an sunt cauzate de arme de foc, potrivit Arhivei pentru violenţă cu armă.

Recenta creştere a violenţelor a reaprins dezbaterea controversată asupra reglementării armelor.

O comisie a Camerei Reprezentanţilor din SUA urmează să voteze săptămâna aceasta, pentru prima dată în aproape 20 de ani, un proiect de lege care interzice armele de asalt.

Gunmen is dead. Witnesses report at least 20 rounds were fired.

pic.twitter.com/hweYdP03WX— Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 17, 2022