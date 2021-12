Atac armat în SUA. Patru oameni au fost uciși și alți trei au fost răniți

Un bărbat a fost ucis de poliție după ce acesta a împușcat mortal patru persoane și a rănit grav alte trei, luni, în orașul Denver și localitatea Lakewood din Colorado.

Atacul a început în jurul orei 17:00, când bărbatul înarmat, care nu a fost identificat public, a împuşcat şi ucis două femei şi a rănit un bărbat în apropiere de centrul oraşului Denver, a declarat şeful poliţiei locale, Paul Pazen, într-o conferinţă de presă, conform Reuters.

Suspectul a fugit apoi cu o maşină şi a împuşcat mortal un bărbat în cartierul Cheesman Park din estul Denverului, înainte de a deschide focul din nou într-o comunitate din vestul oraşului, unde nu a făcut victime, a declarat Pazen. El a ripostat cu focuri de armă împotriva poliţiştilor care-l urmăreau.

Officers were involved in a shooting in Lakewood this evening. There are multiple scenes scattered throughout the city associated with the investigation.

One of those scenes is here at a strip mall near Colfax/Kipling.

People on scene are clearly shaken up pic.twitter.com/ZZpGs8EyZj— Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 28, 2021