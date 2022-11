Atac armat la un club de noapte din SUA: 5 morți și 18 persoane rănite. Poliția a reținut un suspect VIDEO

Cinci oameni au murit şi alţi 18 au fost răniţi în urma unui atac armat declanşat de un bărbat într-un club de noapte din Colorado Springs, statul Colorado, a anunţat duminică poliţia, transmite Reuters.

Poliţia a fost anunţată telefonic sâmbătă, chiar înainte de miezul nopţii, despre producerea unor focuri de armă în Club Q, a declarat presei locotenentul Pamela Castro din Colorado Springs.

Potrivit postului de radio KRDO din Colorado Springs, suspectul a fost reţinut în bar, iar ulterior a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fiind în prezent în custodia poliţiei. Nu este clar care sunt rănile sale, iar Castro a spus că schimbul de focuri nu a implicat ofiţeri de poliţie.

5 killed and 18 wounded after a shooting at a gay club in Colorado Springs.

