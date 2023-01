Nouă persoane au fost ucise în atacul armat care a avut loc sâmbătă seara în oraşul Monterey Park, din comitatul Los Angeles, statul California, au anunţat duminică reprezentanţi ai forţelor de ordine, transmit Reuters şi AFP.

Anchetatorii specializaţi ai biroului şerifului din comitatul Los Angeles ''oferă asistenţă poliţiei din Monterey Park într-o anchetă privind un atac armat ucigaş. Sunt nouă persoane decedate. Momentan nu există informaţii suplimentare", potrivit unei scurte declaraţii.

Departamentul şerifului comitatului din Los Angeles a anunţat totodată că suspectul este bărbat, dar nu este clar dacă se află în continuare în libertate.

Atacul armat a avut loc după ora locală 22:00 (06:00 GMT) în apropierea locului în care se desfăşura o sărbătoare dedicată Noului An chinezesc, în Monterey Park, a informat publicaţia.

Zeci de mii de oameni au participat la un festival desfăşurat mai devreme în timpul zilei în acelaşi loc.

În imaginile postate pe reţelele sociale se vedeau străzi părăsite, înconjurate cu benzi de marcare de culoare galbenă ale poliţiei, maşini de poliţie care păzeau zona şi răniţi pe tărgi care erau transportaţi la ambulanţe de angajaţi ai serviciilor de urgenţă.

Ziarul LA Times l-a citat pe proprietarul unui restaurant din apropiere care a declarat că oamenii care s-au adăpostit pe proprietatea sa i-au spus că în zonă se afla un bărbat cu o mitralieră. Potrivit LA Times, Seung Won Choi credea că atacul armat a avut loc la un club de dans.

Alţi martori citaţi de LA Times au declarat că atacul a fost comis de un bărbat înarmat cu o mitralieră care, odată ce termina un încărcător cu gloanţe, îl arunca şi monta altul, scrie EFE.

