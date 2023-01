Atac armat într-o școală din SUA. Doi elevi au fost împușcați mortal VIDEO

Un nou atac armat a avut loc luni într-o școală din Des Moines, în statul american Iowa.

Împuşcăturile au fost raportate cu puţin înainte de ora 13:00, la o adresă unde are sediul o organizaţie non-profit numită Starts Right Here, care oferă cursuri inspiraţionale tinerilor aflaţi în situaţii de risc din şcolile publice din Des Moines.

Doi elevi au fost uciși, iar un profesor este în stare gravă.

La scurt timp după împuşcături, trei potenţiali suspecţi au fost reţinuţi la un control în trafic, la aproximativ 3 kilometri de şcoală, potrivit Știrile PROTV.

Când vehiculul a fost oprit, două persoane au rămas în maşină, iar a treia a fugit.

Fugarul a fost prins la scurt timp, cu ajutorul unui câine de urmărire.

Motivaţia atacului este neclară, dar poliţia a declarat că împuşcăturile au fost ”cu siguranţă ţintite”.

