Robot - Idei cadou de Dragobete și 8 Martie

Că se apropie perioada cadourilor pentru doamne și domnișoare, fiind o adevărată provocare indiferent că este mamă, soția, prietena sau sora dvs., vă venim în ajutor cu câteva idei. Cum este moda cadourilor practice, care vin în ajutorul femeilor în calitate de gospodine vă recomandăm roboți curățenie.

Robot aspirator acesta este un aspirator care “se plimbă”, singur prin casă, când vrei și cât vrei. Pe piață există o multitudine de roboți aspirator, important să alegi ceva cu specificații bune, iar prețul să fie unul accesibil pentru că nu întotdeauna scumpul e și cel mai bun. Cel mai important la un aspirator este puterea de aspirare, aceasta trebuie să fie de peste 2500Pa.

O altă specificație importantă este bateria: să fie Li-Ion și mulți mAh. Celelalte filtre după care se face selecția este: tipul podelei, prezența sau absența covoarelor, dacă dorești și cu ștergere umedă, cartografiere hartă, programare, telecomandă pentru persoanele care nu se descurc cu aplicația mobilă și multe altele.

Seria de roboți aspirator MAGNUM este o alegere potrivită pentru parametri și funcții de înaltă calitate la preț accesibil. MAGNUM UV, MAGNUM ONE, MAGNUM ONE PLUS, după preferință, pot fi echipate cu rezervor de apă pentru ștergerea umedă. Cu o putere maximă de aspirare de până la 3000 Pa, baterie puternică, aplicație mobilă, consumabile de rezervă, telecomandă, MAGNUM chiar cu lampă UV de sterilizare a podelei. Toate modelele sunt potrivite atât pentru podelele dure, cât și pentru covoare.

Pentru podelele dure, fără covoare puteți opta pentru un robot aspirator mop, care aspiră și șterge cu mop simultan. Roboții aspirator mop LEGEE de la HOBOT (LEGEE 669, LEGEE 688, LEGEE 7) sunt cei care pot face asta. Pe lângă această abilitate de a aspira înainte, apoi de a freca cu mopul cu mișcări care imită mișcările umane de ștergere, are alte funcții dinamice, care face curățarea locuinței interesantă. Ultimul model LEGEE 7 nu trebuie decât să-l programezi sau când vrei tu cum, când și unde să curețe. Împarte locuința pe camere, iar pentru fiecare cameră îți alegi modul de curățare în funcție de tipul podelei.

Un alt robot pentru curățenie este robotul de curățare geamuri. Aici nu pot vorbi decât de cei care au creat primul robot de curățare geamuri și sunt lider mondial la această categorie cu invențiile lor brevetate, HOBOT Taiwan. HOBOT oferă o gamă variată de roboți curățare geamuri în funcție de nevoile speciale pentru geamurile dvs. Cum acești roboți sunt destinați pentru curățarea și întreținerii curățeniei geamurilor, așa veți avea ferestre mereu curate și lustruite. Singurul efort în curățarea geamurilor este de a pune robotul pe geam, de restul se ocupă el. Unele modele, chiar pulverizează automat soluție pe geam - HOBOT 388, HOBOT 298, HOBOT 2S.

Gamă variată de roboți curățenie și purificatoare de aer OBERON puteți găsi pe www.dedal-robot.ro.