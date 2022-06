Conducerea secţiei de Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi le-a transmis un mesaj asistentelor că nu mai au voie să mai intre în unitatea medicală dacă poartă "uniforme mulate provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ţinută necorespunzătoare în mediu sanitar”.

Şefa secţiei a declarat pentru jurnaliştii locali că a decis să trimită mesajul după ce a observat privirile pacienţilor.

Ads

"Nu aşa am învăţat la şcoală, că trebuie să avem un echipament decent, nu excentric? Am constatat privirile bolnavilor, deci nu e normal ca o ţinută să nu fie regulamentară. Regulamentul nostru este fără unghii şi fără ojă, nu au ce să facă decât când sunt în concediu", a spus asistenta șefă.

sursa FOTO / captură Youtube Călărași Press

"Chiar şeful de secţie mi-a semnalat, eu nu am vrut să reacţionez chiar imediat, cu toate că constatasem, dar asta e, fetele tinere vor să-şi arate... Nu sunt absurdă, chiar nu am vrut să mă iau din prima de ele, pentru că aveau impresia că am eu ceva cu tinereţea lor dar...

Nu a pornit de la mine, a pornit de la privirile pacienţilor şi mi-a atras atenţia şeful de secţie şi a trebuit să iau măsuri şi să impun să se întoarcă la ţinuta regulamentară”, a declarat asistenta şefă Profira Stan pentru jurnaliştii din Călăraşi.

Profira Stan mai spune că nu doar în secţia de Chirurgie vin la serviciu asistente îmbrăcate indecent, ci şi în alte secţii.