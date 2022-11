Ashleigh Barty, fostul lider mondial din tenisul feminin, a sărit în apărarea Simonei Halep în cazul de dopaj de la US Open.

Tenismena din România a fost testată pozitiv la o substanță interzisă și suspendată provizoriu.

Australianca are numai cuvinte de laudă despre Simona Halep.

"Simona Halep este o prietenă incredibilă pe care o am. Este una dintre cele mai oneste persoane, dar, evident, nu pot comenta. Tot ce pot să spun este că Simona este una dintre cele mai bune persoane. Este dificil să spun altceva. Am vorbit cu ea, am vrut să văd ce mai face ca om", a spus Barty.

În luna martie a acestui an, australianca a şocat lumea sportului anunţând că se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani.

Ashleigh Barty a făcut anunţul pe reţelele de socializare miercuri, spunând că pleacă "pentru îndeplinirea altor vise".

"Sunt atât de fericită şi sunt atât de pregătită. Şi ştiu doar în momentul de faţă în inima mea, pentru mine ca persoană, asta este corect", a spus ea într-un videoclip.

Fostă rivală cu Barty, Simona Halep își așteaptă acum judecata în scandalul de dopaj de la US Open.

Sportiva din Constanța riscă o suspendare între doi și patru ani după ce a fost testată pozitiv la o substanță interzisă.