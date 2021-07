Cine este prima finalista de la Wimbledon

Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, joi, in finala turneului de grand slam de la Wimbledon.

Barty a invins-o in semifinale pe germana Angelique Kerber, numarul 28 mondial si favorita 25, scor 6-3, 7-6 (3), intr-o ora si 26 de minute.

Sportiva din Australia o va intalni in ultimul act pe castigatoarea meciului Karolina Pliskova (Cehia, locul 13 WTA si cap de serie 8) - Arina Sabalenka (Belarus, locul 4 WTA si cap de serie 2).

