S-au stabilit semifinalele de la Adelaide: Barty versus Swiatek e cap de afiș VIDEO

Barty n-a avut milă de Sofia Kenin, iar poloneza Iga Swiatek s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide după victoria în fața Azarenkăi.

După aproape două ore de joc, Iga Swiatek (locul 9 WTA) a trecut de Victoria Azarenka, scor 6-3, 3-6, 6-1.

Swiatek va juca în semifinale cu liderul mondial Ashleigh Barty, care a întrecut-o pe Sofia Kenin, 6-3, 6-4!

În cealaltă semifinală se întâlnesc japoneza Misaki Doi și Elena Rybakina, din Kazahstan.

She defeats Kenin 6-3, 6-4 and now awaits the winner of Azarenka vs. Swiatek. pic.twitter.com/NpBB01FJRw— wta (@WTA) January 7, 2022