O femeie din orașul vasluian Negrești mergea cu mașina duminică, 12 iunie, pe o stradă din centrul localității, când asfaltul s-a surpat din senin sub autoturism.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18.30, pe strada Mihail Sadoveanu din Negrești. Femeia a simțit cum se afundă în asfalt și a evitat la limită să se prăbușească în groapa de doi metri formată, potrivit Libertatea.

”Sperietura mea nu a fost ușoară. S-a surpat sub mașina mea în timp ce mergeam, instinctul a fost să accelerez și să trag stânga de volan spre mijlocul străzii”, a scris femeia pe un grup de pe Facebook.

De asemenea, susține că echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a plecat după scurt timp, fără să îi ia vreo declarație. Primarul orașului a precizat că acesta este al patrulea incident de acest fel și că a anunțat Compania Națională de Investiții, respectiv constructorul, strada fiind în garanție, mai arată sursa citată.

”Am sunat imediat la 112, mașina mea era în mijlocul strazii; nu știam exact în ce stare este, dacă mai pornește, plus că trebuia semnalizat ca atare acel,, crater”. Politia a venit, m-a întrebat în ce stare e mașina am pornit-o, ne-am uitat la ea și am constatat că un cauciuc era tăiat în mai multe locuri și janta îndoită. După un timp am văzut că nu mai era nimeni prin preajma. Acum nu știu dacă trebuia să dau vreo declarație avand în vedere ca eu am anuntat politia. Paguba mea a fost doar o roată. Experiența în sine și sperietura depășesc cu mult orice pagubă. Important e ca cei responsabili să ia masurile necesare”, a adăugat femeia.