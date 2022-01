Academia de Studii Economice din București înseamnă oportunitatea unei cariere de succes. Admiterea 2022 la programele universitare de licență

Ești elev în clasa a douăsprezecea și, desigur, te gândești la examenul de bacalaureat și, în mod firesc, la ce vei face apoi. Care este profilul, facultatea care să te motiveze și să-ți asigure, la absolvire, șanse maxime de a-ți construi o carieră reușită? Este normal să vrei un viitor sigur, un loc de muncă ofertant și să devii un om de succes. Facultățile Academiei de Studii Economice din București îți oferă această posibilitate. Alege un Lider și vei deveni un Lider!

Academia de Studii Economice din București, recunoscută la nivel internațional drept cea mai bună universitate de profil economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, îți oferă oportunitatea de a studia și a face parte dintr-o comunitate universitară de prestigiu, cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone, conform QS World University Rankings. Este important că 85% dintre absolvenți își găsesc de lucru în domeniul studiat în primele 6 luni de la terminarea facultății.

Cu o tradiție de aproape 110 de ani, Academia de Studii Economice din București este, în același timp, o universitate modernă, care se adaptează constant la evoluția economiei de piață în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri și care este într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunități studenților săi.

Academia de Studii Economice din București este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată în competiția internaţională, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupă locul I în România, conform clasamentului Times Higher Education World University Rankings 2022.

ASE a anunțat, pe pagina sa instituțională www.ase.ro, Metodologia și oferta educațională pentru Admiterea 2022 la programele universitare de licență ale celor 12 facultăți, care se va desfășura preponderent online, pe platforma admitere.ase.ro.

Candidații au la dispoziție 25 de programe universitare la învăţământul cu frecvenţă, în limbile română, engleză, franceză sau germană și 11 programe universitare în limba română pentru învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Oferta propusă de locuri pentru concursul de admitere licență 2022 cuprinde peste 7 000 de locuri.

Înscrierile au loc exclusiv online pe platforma admitere.ase.ro, în perioada 4 – 8 iulie, a.c.

Concursul de admitere constă în:

eseu motivațional;

test de competenţă lingvistică (se va desfășura online), susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină sau programul Limbi moderne aplicate și nu au un Certificat de competență lingvistică recunoscut de ASE (detalii);

medie generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2022, Facebook, Instagram, adresa de e-mail admitere@ase.ro și Call center la 021.319.19.00/01 - interior 360, 306, 645. Începând cu luna aprilie, vor fi organizate săptămânal întâlniri pe Zoom între reprezentanții universității și candidații noștri.

Academia de Studii Economice din București vine cu multiple oportunități pentru studenții săi. Universitatea oferă anual burse de excelență, burse de performanță, de merit, burse sociale și burse sociale ocazionale, care sunt printre cele mai mari burse din țară.

În timpul anilor de facultate, poți pleca la bursă în străinătate, pentru un semestru sau chiar un an întreg, cu una dintre bursele Erasmus, chiar după primul an de facultate. ASE are programe universitare adaptate noutăților din mediul de afaceri. Companiile partenere ale universității oferă studenților stagii de practică și intership, iar manageri de top vin și prezintă studii de caz din practica cotidiană în cadrul cursurilor din ASE. Facultățile se află într-un dialog permanent cu marile companii pentru a fi mereu la curent cu noile cerințe din piaţa muncii, și astfel studenţii noștri au acces la angajatori de top, ceea ce poziţionează ASE-ul la un nivel înalt pe piaţa muncii.

Viaţa socială la ASE este una dintre cele mai active din Bucureşti şi studenţii apreciază acest lucru. În ASE există trupă de teatru, de dans, cor, echipe sportive, tabere, școli de vară. În ultima perioadă unele proiecte au fost suspendate din cauza pandemiei, însă cu siguranţă vom reveni la aceste activități și tinerii vor putea să simtă viaţa studenţească în adevăratul sens al cuvântului.

Având o poziție excelentă pe harta capitalei, cele 7 clădiri ale campusului universitar se află în centrul Bucureștiului și au spații moderne de învățământ: săli de curs și amfiteatre dotate cu tehnologii de ultimă generație, 10 săli de lectură cu peste 400 000 de volume, săli de sport ultramoderne, 3 500 locuri în cămine proprii etc. Cele două cantine ale ASE, Cantina Moxa și Cantina restaurant Cihoschi, oferă posibilitatea de a te hrăni sănătos, în condiții de maximă siguranță, cu o mâncare mereu variată, proaspătă și gustoasă, la prețuri studențești.

Diploma de absolvent al ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii.

Implică-te și fii activ! Alege un Lider și vei deveni un Lider!