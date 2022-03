Un senator american cere asasinarea lui Putin: Există un Brutus în Rusia?

În contextul în care Vladimir Putin a declanșat invazia Rusiei din Ucraina, iar recent a ordonat punerea în alertă a armelor nucleare ale Moscovei, senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud a cerut, într-o postare pe Twitter, ca Putin să fie asasinat de cineva apropiat. El susține că singura soluție pentru a pune capăt războiului este aceea de a-l elimina pe liderul de la Kremlin.

În mesajul șocant al senatorului republican Lindsey Graham de pe rețeaua de socializare, el a spus: ”Există un Brutus în Rusia? Există un colonel mai de succes ca Stauffenberg în armata rusă?”, potrivit The Independent.

Graham, în vârstă de 66 de ani, a făcut aluzie la politicianul roman Marcus Junius Brutus care și-a asasinat prietenul și generalul Iulius Caesar și la colonelul nazist din armata germană din cel de-Al Doilea Rzăboi Mondial, cunoscut prin faptul că a încercat să-l omoare pe Adolf Hitler în 1944.

”Singurul mod în care se termină (războiul -n.a.) este ca cineva din Rusia să-l elimine pe acest tip. I-ați face țării dumneavoastră și lumii un serviciu grozav”, a afirmat senatorul Lindsey Graham în postarea de pe Twitter.

Înțelesul misterioaselor litere vopsite pe vehiculele armatei ruse. Ce semnifică „V”, „O”, „X”, „A” și „Z” în codul militar intern

Într-un alt mesaj, oficialul din Statele Unite a spus că singurul mod în care acest război se va termina este dacă poporul rus ar decide să repare acest lucru.

Recunoscând că ”este ușor de spus, greu de făcut”, el le-a spus rușilor: ”Dacă nu doriți să trăiți în întuneric pentru tot restul vieții, fiți izolați de restul lumii într-o sărăcie extremă și trăiți în întuneric”.

Joe Biden prezice un sfârșit negru pentru Putin: ”Va plăti scump. Nici nu are idee ce urmează!”

De când Rusia lui Vladimir Putin a anunțat o ”operațiune militară specială” în Ucraina începând din 24 februarie 2022, peste un milion de oameni au fugit din țară, în timp ce lupte intense s-au desfășurat peste tot în acest stat.

Trupele ruse încearcă să cucerească Kiev-ul, capitala Ucrainei, în timp ce alte orașe cheie precum Harkov, Odesa și Mariupol au rămas în pragul colapsului din cauza loviturilor cu rachete și a bombardamentelor Moscovei.

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country - and the world - a great service.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022