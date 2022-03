Un american anchetat în SUA pentru participare la asaltul asupra Capitoliului a primit azil politic în Belarus

Un bărbat din California suspectat că a participat la asaltul asupra Capitoliului SUA de anul trecut a primit azil politic în Belarus.

Neumann, în vârstă de 48 de ani, a fugit din SUA și s-a stabilit prima dată în Ucraina, înainte de a ajunge în Belarus, unde a cerut azil – susținând că se confruntă cu „persecuție politică” în SUA.

Un oficial din Belarus a declarat că lui Neumann i s-a acordat permisiunea de a rămâne în țară „pe termen nelimitat”, potrivit BBC.

Oficialii de stat au mai susținut că domnul Neumann a fost forțat să treacă „ilegal” granița cu Belarus după ce a atras „interesul serviciilor secrete locale” în Ucraina.

"Mă bucur că Belarus a avut grijă de mine. Sunt supărat să mă aflu într-o situație în care am probleme în propria mea țară", a declarat Neumann pentru presa belarusă de stat.

Ads

În iulie anul trecut, Neumann a fost vizat de șase capete de acuzare diferite. El a fost acuzat că a lovit doi polițiști și că a folosit o barieră metalică drept „berbec” împotriva forțelor de ordine în timpul revoltelor de la clădirea Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

După ce s-a îngrijorat că autoritățile ucrainene îl urmăresc, Neumann a trecut granița cu Belarus pe jos în luna august. Belarusul nu are un tratat de extrădare cu SUA.

În noiembrie, Neumann a acordat un interviu televiziunii de stat din Belarus și a respins acuzațiile împotriva lui.

Ads

„Nu cred că am comis vreo crimă”, a spus el. "Una dintre acuzații a fost foarte supărătoare. Se presupune că am lovit un ofițer de poliție. Asta nu are temei".

El a spus că cere „protecție guvernamentală” din Belarus din cauza „persecuției politice” cu care s-a confruntat în SUA, inclusiv că FBI-ul i-a interogat familia și a folosit o fotografie cu el pentru lista celor mai căutați infractori.

Un videoclip difuzat marți, 22 martie, de agenția belarusă Belta arată că un oficial de imigrație îi înmânează lui Neumann un document care confirmă statutul său de refugiat, iar șeful Direcției de migrație a poliției din Brest, Yuryy Brazinski, a declarat la televiziunea de stat că în cele din urmă va avea dreptul să solicite cetățenia. „Acum sunteți complet sub protecția Republicii Belarus”, a spus oficialul.

Neumann se numără printre cele peste 650 de persoane care au fost acuzate pentru acțiunile de pe 6 ianuarie, când susținătorii președintelui american de atunci Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul pentru a protesta față de rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020.

Belarus, condus de liderul autoritar Alexander Lukașenko, s-a confruntat cu multiple sancțiuni americane din cauza presupuselor încălcări ale drepturilor omului și a sprijinului său pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Neumann a declarat că plănuiește să rămână în orașul belarus Brest și că intenționează să-și aducă în țară și familia.