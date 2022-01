Rezultat șocant în Australia: a doua jucătoare a lumii a fost spulberată de o necunoscută!

Turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia) a consemnat o surpriză uriașă în turul 2, jucătoarea din Belarus Aryna Sabalenka (locul 2 mondial) fiind eliminată fără drept de apel la debutul său în competiție.

Aryna Sabalenka a fost depășită categoric, în special în setul doi, scor 7-6, 6-1, de slovena Kaja Juvan, clasată pe locul 100 WTA, o tenismenă care a bifat astfel cea mai mare performanță a carierei.

Mai departe, în sferturi, Kaja Juvan va juca împotriva învingătoarei din duelul Gasanova (Rusia) - Doi (Japonia).

🇸🇮 Kaja Juvan scores the biggest win of her career against Sabalenka 👏 #AdelaideTennis pic.twitter.com/LZQMXtY49Y— #AusOpen (@AustralianOpen) January 5, 2022