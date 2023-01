Noua campioană de la Australian Open, discurs emoționant: ”Încă tremur” VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a fost foarte emoţionată la ceremonia de premiere de la Australian Open, ea cerându-şi scuze pentru cum vorbeşte limba engleză şi a subliniat că încă tremură după meciul cu Elena Rîbakina.

"Încă tremur şi îmi cer scuze pentru engleza mea. Este o mare motivaţie că am primit trofeul de la Billie Jean King. Elena este o jucătoare extraordinară şi cu siguranţă de vom mai întâlni. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat, copiilor de mingi, a fost incredibil să joc în faţa voastră. Mulţumesc echipei mele, cea mai nebună din circuit. Voi meritaţi acest trofeu mai mult decât mine. Abia aştept să revin la anul, poate să joc un tenis mai bun, că deja trofeul l-am câştigat", a spus Sabalenka.

"Ştiu cât de mult ai muncit şi mult succes în restul sezonului. Sper să mai avem şi alte bătălii. Mulţumesc tuturor pentru organizare şi fanilor care ne-au susţinut. Sper ca la anul sî ajung din nou în finală sau chiar să câştig", a declarat Rîbakina.

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a câştigat, sâmbătă, la Melbourne, primul titlu de grand slam al carierei, după ce a învins-o pe sportiva kazahă Elena Rîbakina, în finala de la Australian Open.

Sabalenka, numărul 5 mondial, s-a impus, pe Rod Laver Arena, în faţa numărului 25 WTA, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4.

Meciul a durat două ore şi 28 de minute.

🏆 Aryna Sabalenka salutes her team after winning the Australian Open title #AusOpen pic.twitter.com/u7p5iJVfJb— Eurosport (@eurosport) January 28, 2023